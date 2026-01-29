“لوك أويل” الروسية الخاضعة لعقوبات تعلن بيع أصولها الخارجية لشركة أميركية

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة “لوك أويل” التي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، الخميس أنها وقعت اتفاقية مع شركة “كارلايل غروب” الأميركية لبيع أصولها في الخارج.

وأفادت ثاني أكبر شركة نفطية روسية في بيان أنها “وقعت اتفاقية مع شركة الاستثمارات الأميركية كارلايل لبيع شركة لوك أويل الدولية المحدودة”.

وأشارت إلى أن الصفقة لا تشمل أصولها في كازاخستان.

وأوضحت لوك أويل في بيانها أن الاتفاق لا يزال مرهونا بموافقة الخزانة الأميركية، مشيرة إلى أنها تواصل مفاوضاتها مع مستثمرين آخرين.

وأوضحت أنها اضطرت إلى بيع أصولها الخارجية “بسبب القيود التي فرضتها بعض الدول على الشركة وفروعها”، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأدرجت الولايات المتحدة في أواخر تشرين الأول/اكتوبر “لوك أويل” و”روسنفت”، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، على القائمة السوداء للكيانات الخاضعة لعقوبات، في إطار مساعيها للضغط على موسكو من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وأمهلت واشنطن “لوك أويل” شهرا لبيع أصولها، لكنها مددت لاحقا هذه المهلة بصورة تدريجية مع تعثر المفاوضات.

وارتفعت أسهم الشركة في بورصة موسكو بنسبة 3,5% إثر هذا الإعلان.

وتشمل الأصول الخارجية الضخمة للمجموعة حصصا في حقول نفطية ومصاف في عدد من البلدان منها العراق وأذربيجان ومصر والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والمكسيك.

