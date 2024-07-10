“مايكروسوفت” تتخلى عن مقعدها في مجلس إدارة “أوبن إيه آي”

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تخلّت “مايكروسوفت” عن مقعدها الذي تشغله بصفة مراقب في مجلس إدارة شركة “أوبن إيه آي”، مبتكرة “تشات جي بي تي”، فيما تدرس الهيئات التنظيمية الأوروبية والأميركية ما إذا كانت شراكة الطرفين تنتقص من قانون المنافسة.

وجاء في رسالة “مايكروسوفت” المرسلة الثلاثاء إلى “أوبن إيه آي” واطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء، أنه “على مدى الأشهر الثمانية الماضية، شهدنا تقدماً كبيراً لمجلس الإدارة الجديد، ونحن واثقون من مسار الشركة”.

وأضافت المجموعة التي أسسها بيل غيتس “نعتقد أن دورنا المراقب المحدود لم يعد ضروريا”، موضحة أن قرارها الانسحاب من مجلس الإدارة يصبح نافذاً “على الفور”.

واستثمرت “مايكروسوفت” نحو 13 مليار دولار في “أوبن إيه آي” منذ أن بدأت شراكتهما عام 2019، ما أثار تساؤلات على جانبي المحيط الأطلسي عن مدى تأثيرها على الشركة الناشئة التي تأسست عام 2015 وتتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.

وحصلت “مايكروسوفت” في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على مقعد بصفة مراقب في مجلس إدارة “أوبن إيه آي” لا يخوّلها التصويت، بعد تجاذبات في شأن الحاجة إلى بقاء سام ألتمان على رأس الشركة. واستعاد ألتمان موقعه في نهاية المطاف بدعم من المجموعة العملاقة لتكنولوجيا المعلومات.

وتبيع الشركتان خدمات الذكاء الاصطناعي للمطورين والأفراد، وتتنافسان في هذا المجال مع “غوغل” وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة.

ومنذ إطلاق واجهة “تشات جي بي تي” في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بدأ سباق محموم بين شركات التكنولوجيا في مجال ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتطلب تطوير هذه التكنولوجيا استثمارات هائلة، وخصوصاً في الخوادم والمعالجات لتدريب البرامج التي تسمى نماذج اللغة، والتي تستطيع استجابة طلبات باللغة اليومية.

– تشديد المراقبة –

ولا تتمتع سوى قلّة من شركات التكنولوجيا العملاقة بالقدرة على تخصيص المبالغ اللازمة لتصبح لاعباً مشروعاً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يدفع الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة إلى تشديد المراقبة.

وبدأت الهيئات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة في درس مسألة هيمنة عدد محدود من الشركات الرقمية العملاقة على سوق الذكاء الاصطناعي البالغة الأهمية.

إلاّ أن هيئة مراقبة المنافسة الأوروبية خلصت في حزيران/يونيو الفائت بعد التحقيق إلى أن “مايكروسوفت” لم تحقق “سيطرة دائمة” على “أوبن ايه آي”.

لكنّ المفوضية الأوروبية طلبت من “مايكروسوفت” معلومات جديدة في شأن الاتفاق بين الشركتين “لفهم ما إذا كانت بعض البنود الحصرية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المنافسة”.

أما هيئة المنافسة البريطانية فتعكف منذ كانون الأول/ديسمبر على تقييم ما إذا كانت الشراكة بين “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” نوعاً من الاندماج.

وأعلنت هيئة المنافسة الأميركية أيضاً عن إجراء تحقيق في استثمارات “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون” بمليارات الدولارات في الشركتين الناشئتين الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي وهما “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”.

وتوقّع المحامي المتخصص في قضايا المنافسة والشريك في مكتب “فلادغيت” أليكس هافنر أن يكون “قرار +مايكروسوفت+ تأثر بشدة بالخطوات الجارية لدرس تأثيرها وسواها من الجهات البارزة في قطاع التكنولوجيا على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار +أوبن إيه آي+”.

وأضاف “من الواضح أن الهيئات التنظيمية مهتمة خصوصاً بشبكة العلاقات المتشابكة التي نسجتها شركات التكنولوجيا العملاقة مع الجهات الموفرة للذكاء الاصطناعي، ومن هنا تحتاج مايكروسوفت وغيرها إلى النظر بعناية في كيفية هيكلة هذه الشراكات من الآن فصاعداً”.

وأفادت وسائل إعلام عدة بأن شركة “آبل” التي كان من المتوقع أن تحصل هي الأخرى على مقعد مراقب في مجلس إدارة “أوبن إيه آي”، صرفت النظر عنه عقب انسحاب “مايكروسوفت”.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول فوراً على أجوبة من “آبل” في هذا الشأن.

راض/ب ح/جك