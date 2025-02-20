“مايكروسوفت” تتوقع ابتكار أول حاسوب كمي تجاري لها في سنوات قليلة

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أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأربعاء أنّها تعوّل على ابتكار أول حاسوب كمي تجاري لها، وهو جهاز يتمتع بقوة حاسوبية غير مسبوقة، خلال سنوات قليلة فقط، بفضل التقدم التكنولوجي.

أجهزة الكمبيوتر الكمومية موجودة أصلا، ولكن قدرتها الحاسوبية غير الكافية ومعدل الخطأ الذي تسجله لا يوفران حتى اليوم الظروف اللازمة لاستخدامها بشكل موثوق.

تعمل أجهزة الكمبيوتر الكمومية التجارية بمعدلات أعلى بكثير من الحوسبة الكلاسيكية، كما يمكنها إجراء حسابات خارج نطاق عمل أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

طرحت شركة “مايكروسوفت” الأربعاء شريحة جديدة تسمى “ماجورانا 1” وهي تقنية تستخدم حالة جديدة للمادة، ليست صلبة أو غازية أو سائلة.

وبفضل ذلك، تحقق الشريحة نتائج إيجابية لناحية الفعالية والسرعة.

وأجهزة الكمبيوتر الكمومية من الجيل التالي (FTP) قادرة أيضا على تصحيح أخطائها للحصول على نتائج صحيحة.

في كانون الاول/ديسمبر، كشفت “غوغل” عن شريحة كمومية جديدة تسمى “ويلوو” تتميز بمعدل أخطاء أقل بكثير من التي لوحظت حتى اليوم.

وقالت “مايكروسوفت” في بيان إنه بفضل التطورات التي عُرضت الأربعاء، تسير الشركة “على الطريق الصحيح لتصنيع حاسوب كمي تجاري” في غضون سنوات قليلة “لا عقود”.

وتصمّم “مايكروسوفت” الكمبيوتر الكمي التجاري في إطار برنامج تشرف عليه وكالة العلوم التابعة للجيش الأميركي (Darpa).

تو/رك