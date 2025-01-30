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“مايكروسوفت” تحقق 24 مليار دولار ربحا صافيا

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حققت “مايكروسوفت” إيرادات ربع سنوية بقيمة 69,6 مليار دولار بلغ ربحها الصافي منها 24 مليار دولار، متجاوزا التوقعات بقليل، لكن خدماتها السحابية، وهي محرك للنمو ومؤشر رئيسي للذكاء الاصطناعي، خيّبت الأسواق الأربعاء.

فخلال الربع المالي الثاني للشركة الممتد من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2024، حقق قسم الحوسبة مِن بُعد إيرادات بقيمة 25,5 مليار دولار، وهو أقل قليلا من توقعات المحللين.

وهبطت أسهم الشركة بنسبة 5 في المئة بعد نشر النتائج، خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التداول في بورصة نيويورك، ثم استقرت عند انخفاض بنسبة واحد في المئة.

وتستثمر المجموعة الأميركية عشرات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي، مما يثير توقعات عالية من حيث العوائد.

تراقب السوق إنفاق شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي مِن كثب بعدما بيّنت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة أن من الممكن التنافس مع “تشات جي بي تي” (من شركة “أوبن إيه آي”) ولاما (من “ميتا”) بجزء بسيط من التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”مايكروسوفت” ساتيا ناديلا في بيان أصدرته مجموعته الأربعاء أن نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي “تجاوز بالفعل حجم مبيعات سنويا قدره 13 مليار دولار، بزيادة 175 في المئة على أساس سنوي”.

 ويعتمد نمو المجموعة إلى حد كبير على السحابة، أي خدمات الحوسبة مِن بعد التي توفرها “مايكروسوفت” للزبائن وخصوصا الشركات.

ويؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير كبير في خدماتها. 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المعلوماتية العملاقة براد سميث في وقت سابق من هذا الشهر إن مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار بين صيف عام 2024 وصيف عام 2025 لإقامة البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، وستنفق أكثر من نصف هذا المبلغ في الولايات المتحدة. 

سيتم استخدام الأموال لبناء مراكز بيانات جديدة ومتطورة. تحتوي “مراكز البيانات” الشهيرة على خوادم الكمبيوتر التي تستضيف الخدمات عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة بالإضافة إلى نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

جوج/ب ح/رك 

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