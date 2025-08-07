“مبادرون 8” في الشارقة لتعزيز قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية

afp_tickers

1دقيقة

انطلقت في إمارة الشارقة فعاليات البرنامج الشبابي التطوعي الميداني “مبادرون 8″، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية خلال الفترة من 4 حتى 14 آب/أغسطس، بمشاركة فتيات وفتية من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ البرنامج يهدف إلى “غرس ثقافة العمل التطوعي في نفوس المشاركين، وتنمية القيم الإنسانية والمهارات الحياتية، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الميدانية والورش التدريبية، التي تجمع بين العمل المجتمعي والتعلم العملي التفاعلي”.

ويتضمن البرنامج أربع مبادرات تطوعية رئيسية تقام على مدى أسبوعين. واستُهلت الفعاليات بمبادرة “أروي عطشك” بالتعاون مع إدارة التثقيف الاجتماعي، حيث أعد المشاركون ووزعوا وجبات على العاملين. كما أقيمت دورة تدريبية بعنوان “فنون التطوع والمسؤولية المجتمعية”.

هت/كام