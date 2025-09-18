“مجرد حادث” للإيراني جعفر بناهي يمثل فرنسا في الأوسكار

يمثل فيلم “مجرد حادث” للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان والذي شاركت باريس في إنتاجه، فرنسا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، على ما أعلنت اللجنة الوطنية السينمائية المسؤولة عن اختيار الأفلام في بيان الأربعاء.

وبحسب رئيس اللجنة الوطنية السينمائية غايتان برويل، فإن هذا الاختيار يُظهر أن فرنسا “هي القلب النابض للإنتاجات المشتركة الدولية، وبلد مرحّب بالمبدعين من جميع أنحاء العالم، خصوصا أولئك الذين مُنعوا من العمل في بلدانهم”.

جعفر بناهي الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في أيار/مايو الماضي عن فيلمه الذي صُوِّر سرا، سُجن مرتين في وطنه وعاد إليه بعد استلام جائزته.

يُعتبر بناهي أحد أبرز الشخصيات في السينما الإيرانية، وقد حاز الكثير من الجوائز، لا سيما في مهرجاني برلين والبندقية.

ومع ذلك، لم يسبق له أن نافس على جوائز الأوسكار.

وقال مؤسس شركة “فيلم دو بيلياس” التي شاركت في إنتاج الفيلم فيليب مارتان لوكالة فرانس برس “الطريقة الوحيدة للمنافسة على جوائز الأوسكار هي الترشح من جانب دولة، ولم ترغب إيران قط في أن يمثلها جعفر بناهي”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية أيضا لأن هذا الفيلم يحمل رسالة سياسية قوية، فكلما زاد صداه وزادت مشاهدته وتحدث عنه الناس أكثر، كان أفضل”.

كما شاركت شركة الإنتاج الفرنسية في إنتاج فيلم “أناتومي دون شوت” للمخرجة جوستين ترييه والذي فاز بجائزة أفضل سيناريو في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024 وجائزة السعفة الذهبية في العام الذي سبقه.

في عام 2015، اختارت اللجنة الوطنية الفرنسية للسينما فيلما بلغة أجنبية لتمثيل فرنسا في المسابقة الأميركية، وهو فيلم “موستانغ” للمخرجة الفرنسية التركية دنيز غامزي إرغوفن.

