“موانئ أبوظبي” تحقق نموا صافيا في الأرباح بنسبة 42% للربع الثاني من 2024

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الثلاثاء تحقيق صافي أرباح بلغ 439 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 42 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية بلغ 333 مليون درهم، مرتفعا بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، مشيرة إلى “ارتفاع الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 4,18 مليار درهم خلال الفترة ذاتها”.

وقالت الشركة في بيان إن ارتفاع الإيرادات يعود إلى النمو العضوي في قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، إضافة إلى استحواذات “نواتوم” و “جي إف إس”، مشيرة إلى أن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,07 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25,6% خلال الفترة ذاتها.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي “أثبتت نتائجنا القوية للربع الثاني نجاح خطتنا للتوسع الدولي التي تنفذها المجموعة وتعزز من خلالها القيمة التي تقدمها، وقد حققنا ذلك ليس فقط عبر عمليات الاستحواذ، ولكن أيضاً عبر النمو العضوي القوي في جميع قطاعات أعمالنا”.

من جانبه، قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية في مجموعة موانئ أبوظبي، “تعكس نتائجنا المالية القوية للربع الثاني من 2024 تأثيرات عمليات الاستحواذ التراكمية التي قمنا بها مؤخراً، والنمو العضوي الإيجابي لمحفظة أعمالنا القائمة على خمس قطاعات أعمال رئيسية، والتي قادها خلال هذه الفترة قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي”.

وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي، “بالنظر إلى المستقبل، نخطّط لتسريع استراتيجية +التكامل الذكي+ والاستفادة من التآزر بين منظومة أعمالنا المتوسعة، وحضورنا العالمي، للمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات”.