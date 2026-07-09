“ميتا” تستثمر 9 مليارات دولار في مركز بيانات جديد في كندا

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أعلنت مجموعة “ميتا” التي تستثمر بكثافة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأربعاء بناء مركز بيانات في غرب كندا بكلفة تبلغ 9 مليارات دولار.

وقال غاري ديماسي، نائب رئيس المجموعة المسؤول عن تطوير مراكز البيانات، إن هذا المركز الذي سيقام في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، سيكون “الأول لنا في كندا والأكبر خارج الولايات المتحدة”.

وأضاف ديماسي أن هذه المنشأة التي ستمتد على مساحة نحو 270 ألف متر مربع، ستمثل استثمارا يبلغ “أكثر من 13 مليار دولار كندي” أي ما يعادل حوالى 9 مليارات دولار أميركي. وجاء هذا الإعلان في مدينة كالغاري على هامش مهرجان الروديو الضخم الذي تنظمه المدينة سنويا.

من جهتها، أكدت دانييل سميث، رئيسة حكومة ألبرتا المحافظة أن هذا الاستثمار يعد “أحد أكبر استثمارات القطاع الخاص في تاريخ كندا”.

وانخرطت الشركة الأم لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب في استثمارات ضخمة لتعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي واللحاق بمجموعات منافسة مثل غوغل وأوبن إيه آي وأنثروبيك.

وتخطط الشركة لضخ استثمارات تصل إلى 145 مليار دولار في العام 2026، وهو ما يقرب من ضعف استثمارات العام الماضي، لا سيما في مراكز البيانات.

وأدى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مضاعفة الحاجة لمراكز البيانات وباتت المشاريع تتكاثر في كل مكان حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة التي تشهد تصاعدا ملحوظا في الحركات المناهضة لإنشائها.

وينتقد معارضو إنشاء مراكز البيانات استهلاكها الضخم للكهرباء وحاجتها الكبيرة من المياه، بالإضافة إلى الضوضاء التي تسببها وقلة فرص العمل التي توفرها.

بس/الح/ملك