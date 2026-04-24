“ميت أوبرا” تلغي اتفاق تعاون مع السعودية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط

أعلنت دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك الخميس إلغاء اتفاقية كبيرة مع المملكة العربية السعودية بسبب تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مما سيحرمها من مصدر تمويل استراتيجي في وقت تواجه فيه صعوبات مالية جسيمة.

وكانت دار الأوبرا الأميركية العريقة هذه ستقدّم بموجب الاتفاقية التي أُعلن عنها في أيلول/سبتمبر، عروضا سنوية في السعودية، بالإضافة إلى برامج تدريب فني، مقابل دعم مالي كبير.

وقالت الدار في بيان “نظرا إلى الوضع الاقتصادي الراهن في السعودية، أُلغيت الاتفاقية التي كانت الدار تعتزم إبرامها مع وزارة الثقافة السعودية”، مضيفة أن هذه الشراكة “كانت ستشكل مصدرا جديدا مهما لدخل الدار”.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت قيمة الصفقة تلامس 200 مليون دولار، مع أن بنودها المالية لم تُعلن رسميا.

وأوضح المدير العام لدار الأوبرا بيتر جيلب، في حديث إلى الصحيفة الأميركية، أنّ القرار مرتبط بالتداعيات الاقتصادية في الشرق الأوسط، لا سيما على صادرات النفط.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

