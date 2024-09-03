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“نوتيلا” بنسخة نباتية صرفة قريبا في الأسواق الأوروبية

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أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة “فيريرو” الثلاثاء أنها ستطرح قريبا في أسواق بعض البلدان الأوروبية نسخة نباتية صرفة vegan من منتجها الشهير “نوتيلا” للشوكولا القابلة للدهن.

وأوضحت الشركة في بيان “يختار عدد متزايد من المستهلكين في الوقت الراهن تقليل المنتجات الحيوانية المنشأ أو تجنبها، سواء لأسباب تتعلق بالنظام الغذائي أو بنمط الحياة”.

وقال ناطقون باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن المنتج سيُطرح في الرابع من أيلول/سبتمبر في إيطاليا، مهد شركة “فيريرو”، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا.

ولتجنب أي مكونات من أصل حيواني، عمدت الشركة إلى “إزالة الحليب وإضافة مكونات نباتية مثل الحمّص وشراب الأرز” في وصفتها، وفق البيان.

وأكدت فيريرو أنها “لم تقدم أي تنازلات بشأن المذاق”.

ولفتت المجموعة التي تمتلك أيضا علامات تجارية شهيرة أخرى بينها “كيندر” و”تيك تاك” و”فيريرو روشيه”، إلى أن “المنتج غير قابل للاستهلاك من الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بروتينات الحليب، لأنه يُصنّع في مؤسسة تتعامل مع الحليب”.

وتباع نوتيلا، التي ابتُكرت قبل 60 عاما، بنسختها التقليدية في حوالى 170 دولة.

ميل/جك/رك

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