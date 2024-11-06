“نينتندو” تؤكد أنّ ألعاب سويتش ستكون قابلة للعب على جهازها الجديد المرتقب

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أعلنت شركة “نينتندو” اليابانية الأربعاء أنّ أجهزتها المقبلة التي ينتظرها محبو ألعاب الفيديو، ستكون قادرة على تشغيل الألعاب التي تُمارَس عبر أجهزة “سويتش” الحالية.

وفي حين كانت “نينتندو” تكتفي بالإشارة إلى أنّ جهازا جديدا قيد التحضير واعدة بطرحه بحلول نهاية آذار/مارس المقبل، أعلن رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا الأربعاء أنّ ألعاب “نينتندو سويتش” ستكون قابلة للعب عبر الجهاز الجديد”.

وحققت الشركة اليابانية الرائدة في ألعاب الفيديو نجاحا عالميا مع أجهزة “سويتش” التي طُرحت عام 2017 وبيعت أكثر من 146 مليون نسخة منها، ما جعلها ثالث أكثر أجهزة ألعاب مبيعا في التاريخ.

وبيع حتى اليوم نحو 1,3 مليار لعبة قابلة للعب على أجهزة “سويتش”، بحسب أحدث أرقام الشركة.

وشهدت “نينتندو” انخفاضا في صافي أرباحها بنسبة 60 % على أساس سنوي في النصف الأول من عامها المالي المتعثر الذي بدأ في نيسان/أبريل، وأعلنت الثلاثاء أنها تراجع توقعات السنوية المنخفضة.

وأشار فوروكاوا إلى أنّ الاشتراك في خدمات “نينتندو” عبر الإنترنت والذي بلغ 34 مليونا في نهاية أيلول/سبتمبر، سيكون متاحا أيضا على الجهاز الجديد.

وأضاف خلال عرض عبر الإنترنت الأربعاء أن معلومات إضافية ستُنشر عن هذا الجهاز “في وقت لاحق”.

ويتوقع عدد كبير من المحللين إطلاق الجهاز الجديد بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2025.

وارتفع سهم “نينتندو” في بورصة طوكيو الأربعاء بما يصل إلى 6 % وعاد إلى المستوى الذي كان عليه في نهاية الأسبوع الفائت.

ماك/رك/الح