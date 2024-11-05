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“نينتندو” تخفض توقعاتها السنوية بعد تراجع صافي ارباحها في النصف الأول

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خفضت مجموعة “نينتندو” اليابانية الثلاثاء بعض توقعاتها لنتائج السنة المالية 2024-2025 بعد تراجع صافي ارباحها بنسبة 59,9 في المئة في النصف الأول، مرجّحة أشهرا أكثر صعوبة حتى إصدار وحدة تحكّم جديدة لألعابها تحّل مكان الحالية “سويتش”.  

وأعادت المجموعة النظر في أهدافها بالنسبة للسنة المالية التي تنتهي في آخر آذار/مارس 2025، مخفّضة بنسبة 32 في المئة توقعاتها للأرباح التشغيلية وبنسبة 23 في المئة بالنسبة إلى المبيعات.

ولا تزال تتوقع صافي أرباح سنوي قدره 300 مليار ين (1,9 مليار دولار)، أي بانخفاض قدره 39 في المئة على أساس سنوي.

ولا يزال المهتمون بألعاب الفيديو والمستثمرون يتابعون من كثب أي مؤشرات وشائعات عن وحدة التحكم التي ستخلف “سويتش”، بعدما كشفت “نينتندو” في ايار/مايو الفائت أنها ستُصدر إعلانا عن هذا الموضوع بحلول نهاية آذار/مارس المقبل.

ولاحظ المحلل تاكيشي كوياما في مذكرة أصدرتها أخيرا “ميزوهو سيكيوريتيز” أن شركة ألعاب الفيديو العملاقة تركّز راهنا “على مبيعات جهازها الحالي +سويتش+ في سنة 2024″، وخصوصا خلال موسم أعياد نهاية السنة”، مرجّحا أن تتوافر أنباء عن وحدة التحكم الجديدة “اعتبارا من منتصف كانون الثاني/يناير”.

كذلك توقّع عدد من المحللين إطلاق الجهاز بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2025، مما يتيح لـ”نينتندو” رفع توقعاتها للسنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل.

وصل مجمل مبيعات جهاز “سويتش” إلى 146 مليونا منذ طرحه في آذار/مارس 2017، بحسب آخر إحصاءات الشركة، وبالتالي يكون بلغ ثماني سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير طول عمر وحدات التحكم السابقة للعلامة التجارية.

وأقرت المجموعة بأن مبيعات وحدات التحكم في النصف الأول (نيسان/أبريل-أيلول/سبتمبر)، كانت أقل من التوقعات الأولية بنسبة 31 في المئة على مدار عام واحد، في حين أن مبيعات الألعاب كانت دون التوقعات بنسبة 27,6 في المئة. كذلك خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات “سويتش” على مدار السنة المالية بأكملها من 13,5 مليون جهاز إلى 12,5 مليونا.

ماك/ب ح/رك 

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