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“هواوي” تطرح أول هاتف في العالم قابل للطي ثلاث طيات

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كشفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” الثلاثاء عن أول هاتف محمول قابل للطيّ ثلاث طيات في العالم، بعد ساعات قليلة من إعلان منافستها الأميركية “آبل” عن مجموعة جديدة من هواتف “آي فون” مجهزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشف رئيس قسم المستهلكين في الشركة ريتشارد يو عن الطراز الجديد من هواتف “هواوي” والمسمى “مايت اكس تي”، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمجموعة من مقرها الرئيسي في شنتشن (جنوب الصين)، وستُطرح هذه الهواتف للبيع في 20 أيلول/سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الهاتف بتصميمه الأحمر والذهبي، يستهدف فئة محددة من الزبائن، إلا أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجّلوا مسبقا ليتلقوا تنبيها عندما يصبح متوفرا.

وقال ريتشارد يو خلال عرض الهاتف “لطالما كانت هواوي رائدة في قطاع الهواتف القابلة للطي”. وهذا النموذج الجديد الذي يبدأ سعره بـ19999 يوان (أكثر من 2760 دولارا) “هو الأول في العالم الذي يمكن طيّه ثلاث طيات”.

وأضاف “لقد بذلنا جهودا كبيرة لحل مشكلة الإنتاج الضخم والثقة المحيطة بالمنتج”.

ويأتي هذا الإعلان غداة طرح “آبل” مجموعتها الجديدة من أجهزة “آي فون” هي أول هواتف ذكية من تصنيعها مزوّدة بـ”آبل إنتلجنس”، نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمثل التكنولوجيا الأبرز في سيليكون فالي.

وكانت “هواوي” منذ سنوات في خضم منافسة تكنولوجية شديدة بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم الشركة من دون تقديم أدلة، بالقدرة على التجسس لصالح السلطات الصينية.

وتنفي “هواوي” هذه الاتهامات بشكل قاطع، ولكن منذ عام 2019 أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن إلى عزل الشركة عن سلاسل التوريد العالمية للتقنيات والمكونات الأميركية.

لل-كا/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية