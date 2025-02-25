“هيومن رايتس ووتش” تتهم قوة متحالفة مع الجيش بمهاجمة قرية وسط السودان

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اتّهمت “هيومن رايتس ووتش” قوة متحالفة مع الجيش السوداني بشن هجوم على قرية وسط البلاد أودى بحياة 26 شخصا على الأقل.

وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان بأن “قوات درع السودان” “تعمّدت استهداف المدنيين في هجوم يوم 10 يناير/كانون الثاني 2025” على قرية كمبو طيبة في ولاية الجزيرة حيث تصاعدت حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة.

تقع القرية على بعد 30 كيلومترا شرق عاصمة الولاية ود مدني التي استعادها الجيش من الدعم السريع الشهر الماضي بعدما بقيت أكثر من عام تحت سيطرة القوات التي تخوض معارك ضد الجيش.

وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن الهجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيا، بينهم طفل، وتم خلاله نهب ممتلكات، بما في ذلك إمدادات غذائية، وإحراق منازل.

وقالت “تشكّل هذه الأفعال جرائم حرب، وبعضها، مثل قتل المدنيين عمدا، قد يشكّل أيضا جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

يقود “قوات درع السودان” أبو عاقلة كيكل الذي انشق عن قوات الدعم السريع العام الماضي واتُّهم بارتكاب فظاعات ضد المدنيين سواء عندما كان ضمن قوات الدعم أو الآن وهو يقاتل إلى جانب الجيش.

ويدور نزاع منذ نيسان/أبريل 2023 في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

أسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف الأشخاص ودفعت أكثر من 12 مليون شخص للنزوح وأدت إلى أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

– “يا عبد!” –

ويُتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات خطيرة بحق المدنيين، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادتهم.

وثّق تحقيق “هيومن رايتس ووتش” المبني على شهادات الناجين وصور الأقمار الصناعية وتسجيلات فيديو وصور تم التحقق منها، دمارا واسعا وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأفاد بأن سكان كمبو طيبة استُهدفوا مرّتين يوم العاشر من كانون الثاني/يناير.

تضم كمبو طيبة التي عرّف سكانها عن مقاتلي كيكل على أنهم من الأغلبية العربية في السودان، مجموعات عرقية من غير العرب تتحدر من غرب السودان يطلق عليها “الكنابي”.

وأفاد بعض الناجين عن ألفاظ عنصرية سمعوها أثناء الهجوم مثل “يا عبد!”.

ونقلت امرأة عن مقاتلين قولهم “ألا تعرفون من هم جنود كيكل؟ ألا تعرفون من نحن؟”.

وقال جان باتيست غالوبان، الباحث الرفيع في الأزمات والنزاعات والأسلحة لدى “هيومن رايتس ووتش” “ينبغي للسلطات السودانية التحقيق بشكل عاجل في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة قوات درع السودان”.

وفي بيان أعقب الهجوم، نفى الجيش أي تورط له، متحدثا عن تجاوزات فردية فيما تعهّد محاسبة مرتكبيه.

ورغم أن قوات الدعم السريع باتت تعرف بارتكابها أعمال عنف مفترضة على أساس عرقي، وهو ما دفع الولايات المتحدة الشهر الماضي لاتهامها بالإبادة، تحدثت تقارير عن استهداف مدنيين على أساس عرقي في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش أيضا.

بور-معف/لين/كام