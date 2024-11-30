“وورلد سنترال كيتشن” تعلق عملياتها في غزة بعد مقتل ثلاثة متعاونين معها

afp_tickers

5دقائق

أعلنت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” غير الحكومية تعليق عملياتها في غزة بعد أن قُتل بضربة إسرائيلية في جنوب القطاع ثلاثة من المتعاونين معها اتّهم الجيش الإسرائيلي أحدهم بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومساءً، أفادت المنظمة الأميركية وكالة فرانس برس بأن “ثلاثة من مقدمي الخدمات” التابعين لها “كانوا في السيارة” التي استهدفتها غارة إسرائيلية، وأكدت مقتلهم، وهو ما كان أعلنه الدفاع المدني في غزة.

وكانت المنظمة أشارت في بيان سابق إلى أن المتوفر لديها هو مجرد “معلومات غير كاملة”، وأعلنت تعليق أنشطتها في الوقت الراهن في القطاع الفلسطيني الغارق في الحرب منذ عام ونيّف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أحد المتعاونين مع المنظمة غير الحكومية كان “إرهابيا” وقد “تسلّل إلى إسرائيل وشارك في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر في كيبوتس نير عوز”، كما “عمل لحساب منظمة وورلد سنترال كيتشن”.

وجاء في بيان الجيش أنه “أغار بشكل دقيق على سيارة” كان يستقلها الشخص المستهدف والذي “كان تحت متابعة استخبارية منذ وقت طويل” وذلك “بناء على معلومات استخبارية موثوقة عن مكانه في الوقت الحقيقي”.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم نقل “خمسة شهداء على الأقل، بينهم ثلاثة من العاملين في المطبخ العالمي” جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي سيارتهم التي كانت تسير في شارع صلاح الدين الرئيسي، في شمال شرق مدينة خان يونس.

وأفاد الشاهد تامر سمور في تصريح لفرانس برس بأن السيارة المستهدفة كانت خلف قافلة لمركبات تقل مساعدات.

وقال بصل إن القتلى الثلاثة العاملين في المنظمة هم “عازم أبو دقة وهو مدير قسم المطابخ الاجتماعية في المطبخ العالمي بجنوب قطاع غزة، وعاهد عزمي قديح، ومحمد عادل النملة”.

وأشار إلى أن السيارة المستهدفة كانت “مميزة بشعار المطبخ ومكشوفة للاحتلال، خصوصا أن طائرته المسيّرة تحوم فوق كل شبر في قطاع غزة”، لكن المنظمة نفت ذلك لفرانس برس مؤكدة أن السيارة لم تكن تحمل شعارها.

ويشدّد الجيش الإسرائيلي على أن السيارة التي استهدفها كانت “مدنية عادية” وأن حركتها لم تكن منسقة ضمن مسار قافلة نقل المساعدات.

في الأول من نيسان/أبريل، قتل سبعة عاملين في “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة إسرائيلية في غزة، ليقر الجيش الاسرائيلي يومها بارتكابه “خطأ كبيرا”.

في 28 نيسان/أبريل، أعلنت المنظمة غير الحكومية ومقرها واشنطن استئناف عملياتها في قطاع غزة. والجمعة، أوردت على شبكة للتواصل الاجتماعي تفاصيل العمل الذي أُنجز مع مخبز في جنوب غزة لتوفير 23 ألف رغيف خبز يوميا في منطقة دمرتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عام والمهددة بالمجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وأشار الجيش الإسرائيلي السبت إلى أن ممثلين لوحدة تابعة له مكلّفة الإشراف على تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة دعت “مسؤولين كبارا في المجتمع الدولي وإدارة +وورلد سنترال كيتشن+ إلى توضيح المسألة وإعطاء توجيهات بإجراء تدقيق عاجل في ما يتعلّق بتوظيف عمّال شاركوا في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وردّت المنظمة غير الحكومية بالقول إن “لا علم لها بأن أحدا ممن كانوا في السيارة له صلة بهجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وسبق أن وجّهت إسرائيل انتقادات مماثلة لعدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل 333 عامل إغاثة على الأقل في قطاع غزة، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

في الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى حماية عمال الإغاثة وقال إن وقفا للنار تدعمه الولايات المتحدة هو السبيل الأمثل لضمان سلامتهم.

عز-ال-سكل/لين-ود/جص