“يوروستار” تعلن استئناف حركة عبور المانش بعد تعليقها بسبب مشكلة تقنية

أعلنت شركة القطارات يوروستار الثلاثاء الاستئناف التدريجي لحركة المرور بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي بعد ساعات على تعليقها بسبب مشكلة تقنية أدت إلى اضطراب جداول رحلات مسافرين كثر في ذروة عطل نهاية العام.

وأوردت الشركة في موقعها الإلكتروني “بعد إعادة فتح نفق المانش جزئيا، سنباشر استئناف خدماتنا. ما زال خلل التغذية بالتيار الكهربائي عبر الخطوط الهوائية قائما، وننصح بشدة كل مسافرينا بإرجاء رحلاتهم”.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن الحركة تُستأنف عند الساعة 16,00 ت غ، مع الإشارة إلى توقع تأخير واستغراق الرحلات فترات أطول هذا المساء.

وأضافت الشركة “يرجى عدم التوجه إلى المحطة إذا تم تأكيد إلغاء رحلتكم”، منبّهة أيضا إلى أن “القطارات العاملة عرضة لتأخير مطوّل ولإلغاء رحلات في اللحظة الأخيرة”.

من جهتها، أفادت الشركة المشغّلة لنفق المانش “غتلينك” بأن خدمات نقل المركبات في النفق Le Shuttle والتي كانت متوقّفة موقتا “استؤنفت بشكل تدريجي” على سكة واحدة قبيل الساعة 15,00″ (14,00 ت غ).

وأضافت “يتم تشغيلها بالتناوب في الاتجاهين مع تأخير مطوّل”.

وكانت “يوروستار” أعلنت الثلاثاء تعليق “كلّ القطارات بين لندن وباريس وأمستردام وبروكسل” حتّى إشعار آخر بعد عطل تقني مزدوج وقع في شبكة النقل في النفق عبر المانش.

وقال ناطق باسم الشركة “حدثت مشكلة في التغذية الكهربائية في النفق عبر المانش تلاها توقّف إحدى رحلات خدمة نقل المركبات في النفق Le Shuttle”، ما أدّى إلى “تعليق كلّ الرحلات من لندن وإليها حتّى إشعار آخر بانتظار حلحلة الوضع”.

وباتت “يوروستار” تعرض على الزبائن الثلاثاء تبديل تذاكرهم مجانا أو إلغاء الحجوزات مقابل بدل مالي أو قسيمة شراء.

والعام الماضي، سافر عدد قياسي من الركّاب على متن قطارات “يوروستار” بلغ 19,5 مليونا، أي أكثر بحوالى 850 ألفا من العام 2023.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت عدّة شركات عن نيّتها منافسة “يوروستار” التي تعدّ المجموعة الوحيدة التي تسيّر قطارات عبر المانش تربط لندن بأوروبا القارية.

