(إن بي سي): ترامب يقول إنه لم يتلق أي شيء من إيران يفيد بتعليق المحادثات

أول يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لم يتلقَ أي شيء من قبل إيران يفيد بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن هناك كلاما أكثر من اللازم، وأن الصمت أفضل.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز “أعتقد أننا نتحدث أكثر من اللازم، إن كنتم تريدون معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون أمرا جيدا جدا، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )