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آبل بصدد إجراء إعادة صياغة شاملة لخاصية الذكاء الاصطناعي لـ”آي فون” وتستعين بغوغل

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أعلنت شركة آبل الإثنين أنها بصدد إجراء إعادة صياغة شاملة لخاصية الذكاء الاصطناعي لأجهزة آي فون، مستعينة بخدمات غوغل بعد عامين على تعثّر محاولتها الأولى.

جاء الإعلان في عرض قدّمه تيم كوك هو الأخير له بصفته الرئيس التنفيذي لآبل في مؤتمر المطورين العالمي السنوي للشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وسيخلف كوك المدير التنفيذي المخضرم جون تيرنوس في شهر أيلول/سبتمبر.

وتحدّث كوك في مقطع فيديو خاص بالفعالية عن اعتزازه بالعمل مع المطوّرين.

وكان كوك أعلن قبل عامين، في المؤتمر نفسه، أن آبل بصدد اتّخاذ خطوة كبرى عبر تبنّي الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحمل تسمية “آبل إنتليجنس” (Apple Intelligence)، في حين كانت الشركة تواجه ضغوطا للالتحاق بسباق الذكاء الاصطناعي الذي كانت قد انخرطت فيه بالفعل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

لكن الخطوة تعثّرت، إذ لم يتم تزويد المنتج الرئيسي للشركة، هاتف “آي فون”، بنسخة جديدة من خدمة المساعدة الصوتية “سيري”، وهو ما استدعى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة، تم التوصل إلى تسويات فيها في وقت سابق من العام الحالي.

وقال رئيس قسم البرمجيات في آبل كريغ فيديريغي في فيديو “إن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا قوية للغاية، ولديها القدرة على التأثير في المجتمع”، ويمكنها أن “تفتح المجال أمام منافع كبرى”.

لكنه لفت إلى أنه “مع ذلك، يبدو أن بعض الأطراف يمضون قدما بسرعة (…) من دون إيلاء اهتمام واضح للناس… الذين يُفترض في النهاية أن يكون (الذكاء الاصطناعي) بخدمتهم”.

وتعهّدت الشركة مجدّدا تعزيز قدرات “سيري” وتمكينه من التواصل بطريقة سلسة وتتبع المعلومات عبر تطبيقات مثل الخرائط والبريد وتنفيذ المهام.

وقالت الشركة إن بعض الميزات، بما في ذلك توليد الصور، ستخضع لتحديد الاستخدام اليومي لاعتمادها على نماذج قوية تشغّلها خوادم.

ارب/ود/جك

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