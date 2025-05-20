آرت بازل يُطلق في قطر نسخته الخامسة السنة المقبلة

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أعلن منظمو معرض آرت بازل للفن المعاصر الثلاثاء أنهم يعتزمون إطلاق نسخة جديدة منه في قطر ابتداء من السنة المقبلة.

وافاد المعرض الفني الشهير وشركته الأم مجموعة “إم سي آش غروب” السويسرية المنظمة للمعارض التجارية عن شراكة مع هيئتين قطريتين، إحداهما شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية (QSI)، لاستحداث معرض جديد من المقرر أن تقام النسخة الأولى منه في شباط/فبراير 2026 في الدوحة، بحسب بيان للطرفين.

وقال المنظمون في بيان مشترك مع شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية و”كيو سي بلس”، وهي منظمة قطرية متخصصة في التجارة الثقافية، إن من المتوقع أن يقدم المعرض “عرضا استثنائيا للمعارض الفنية الشهيرة والمواهب الفنية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وخارجها”.

وتُعدّ شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية مستثمرا رئيسيا في الرياضة والثقافة والترفيه، ومن أبرز ما تمتلكه نادي “باريس سان جيرمان” الشهير لكرة القدم.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية ناصر الخليفي إنه “فخور ومتحمس” للمساهمة في إنشاء هذا المعرض الفني المرموق في قطر، “وبالتالي البناء على إرث كأس العالم لكرة القدم قطر 2022”.

ومن شأن هذه الشراكة أن تتيح “إعطاء زخم جديد للمنطقة مع جذب استثمارات إضافية لمؤسسة ثقافية من الدرجة الأولى”.

وتأسس معرض آرت بازل عام 1970، ويعد أحد أهم الأحداث السنوية في عالم الفن المعاصر.

وثمة نسختان أخريان من المعرض في هونغ كونغ وميامي، كما أضيف إليه معرض في باريس منذ عام 2022.

نوو/ب ح/جك