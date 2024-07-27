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آسيان تعبر عن قلقها إزاء العدد المروع للقتلى في غزة

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(رويترز) – عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم السبت عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة و”العدد المروع” للقتلى هناك.

كما ندد وزراء خارجية آسيان بالعنف ضد المدنيين في ميانمار الخاضعة لحكم عسكري، وحثوا جميع الأطراف على إنهاء الأعمال القتالية وتطبيق خطة سلام متفق عليها.

وفي بيان مشترك صدر بعد يومين من اجتماعات مغلقة في لاوس، رحبت المجموعة أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير.

ووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بالتطور المقلق، وحث على حلول سلمية للنزاعات في أوكرانيا وغزة.

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