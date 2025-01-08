سويسرا 2024 من خلال الصور
على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، شهدت سويسرا عددا من الأحداث البارزة، بدءاً من المؤتمرات الدولية الكبرى وصولاً إلى الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية القاسية. وقد قام فريق التحرير في سويس إنفو swissinfo.ch باختيار الصور التي ستبقى في الذاكرة لفترة طويلة.
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نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
تُعتبر السماء والأرصاد الجوية بشكل عام مصدرًا لجماليات مدهشة. خلال العام الماضي، ظهرت الأضواء الشمالية في سماء سويسرا مرات عديدة، مما أتاح فرصة لرؤية مشاهد فريدة في قلب أوروبا.
كما هو معتاد، حظي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) باهتمام دولي واسع. لكن في مناسبة فريدة، وضع مؤتمر آخر سويسرا تحت الأضواء: في يونيو، اجتمع ممثلات وممثلون رفيعو المستوى من نحو مائة دولة في بورغنستوك، بكانتون نيدفالدن، لبحث سبل تحقيق السلام في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن غياب روسيا وحليفتها الأساسية، الصين، أدى إلى نتائج محدودة للمؤتمر.
على المستوى السياسي، كانت المفاجأة الكبرى في عام 2024 هي التصويت الشعبي الذي أيد إدخال معاش التقاعد الثالث عشر. حتى الفريق المؤيد للمبادرة لم يتوقع أن يتم قبولها، وهذا يتجلى في تعابير وجوه الأشخاص عند ظهور التقديرات الأولية. وتعرض الصورة الثالثة في معرض صورنا التالي هذه اللحظة.
وتُظهر وزيرة المالية في الحكومة الفدرالية كارين كيلر-سوتر، التي يعتبرها البعض السيدة الحديدية في الحكومة السويسرية، جانبها الإنساني وهي تداعب الكلب الذي ترعاه، في الفترة التي تسبق انتخابها رئيسة للكنفدرالية في عام 2025. شاهد في ما يلي صور عام 2024.
تحرير: بنيامين فون فيل
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
مراجعة: مي المهدي
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