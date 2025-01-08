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آفاق سويسرية

سويسرا 2024 من خلال الصور

بقرة
بقرة واقفة بعد غروب الشمس على جبل مونت دي غورزي على مشارف رياز، في سويسرا الناطقة بالفرنسية، في الخلفية بحيرة جنيف، 11 أكتوبر 2024. Afp Or Licensors

على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، شهدت سويسرا عددا من الأحداث البارزة، بدءاً من المؤتمرات الدولية الكبرى وصولاً إلى الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية القاسية. وقد قام فريق التحرير في سويس إنفو swissinfo.ch باختيار الصور التي ستبقى في الذاكرة لفترة طويلة.

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ولد طوماس كيرن في سويسرا في عام 1965. تعلّم فن التصوير الفوتوغرافي في زيورخ، وبدأ العمل كمصوّر صحفي في عام 1989. هو أحد مؤسسي وكالة المصوّرين السويسريين في عام 1990. حصل كيرن على جائزة الصحافة الدولية مرتيْن، كما حصل على العديد من المنح الوطنية السويسرية. شاركت أعماله في العديد من المعارض المشهورة، ويوجد بعضها في العديد من المجموعات الفنية.

عضو في هيئة تحرير swissinfo.ch. منذ عام 2015. من 2006 وحتى 2015، كنت مسؤولاً عن الخدمات المصرفية للأفراد في صحيفة " فينانتس أوند فيرتشافت" (Finanz und Wirtschaft) للمستثمرين في زيورخ . حاصل على درجة الماجستير في الصحافة الإعلامية الجديدة (ماجستير الآداب من جامعة لايبزيغ الألمانية، 2014) وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة برن في عام 1999.

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تُعتبر السماء والأرصاد الجوية بشكل عام مصدرًا لجماليات مدهشة. خلال العام الماضي، ظهرت الأضواء الشمالية في سماء سويسرا مرات عديدة، مما أتاح فرصة لرؤية مشاهد فريدة في قلب أوروبا.

كما هو معتاد، حظي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) باهتمام دولي واسع. لكن في مناسبة فريدة، وضع مؤتمر آخر سويسرا تحت الأضواء: في يونيو، اجتمع ممثلات وممثلون رفيعو المستوى من نحو مائة دولة في بورغنستوك، بكانتون نيدفالدن، لبحث سبل تحقيق السلام في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن غياب روسيا وحليفتها الأساسية، الصين، أدى إلى نتائج محدودة للمؤتمر.

على المستوى السياسي، كانت المفاجأة الكبرى في عام 2024 هي التصويت الشعبي الذي أيد إدخال معاش التقاعد الثالث عشر. حتى الفريق المؤيد للمبادرة لم يتوقع أن يتم قبولها، وهذا يتجلى في تعابير وجوه الأشخاص عند ظهور التقديرات الأولية. وتعرض الصورة الثالثة في معرض صورنا التالي هذه اللحظة.

وتُظهر وزيرة المالية في الحكومة الفدرالية كارين كيلر-سوتر، التي يعتبرها البعض السيدة الحديدية في الحكومة السويسرية، جانبها الإنساني وهي تداعب الكلب الذي ترعاه، في الفترة التي تسبق انتخابها رئيسة للكنفدرالية في عام 2025. شاهد في ما يلي صور عام 2024.

دافوس
ضباط شرطة على سطح أحد المباني لحراسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، غراوبوندن، في 15 يناير 2024. Afp Or Licensors
ثلوج
في أجزاء كثيرة من سويسرا، تزامنت أعياد الميلاد هذا العام مع تساقط كميات هامة من الثلوج Jan Cadosch / Red Bull Content Pool
تصويت
ربما لم يتوقع مؤيدات وأنصار اعتماد المعاش التقاعدي الثالث عشر أن تحظى مبادرتهم بالتأييد في التصويت الشعبي. Keystone / Peter Schneider
فقدان رياضيين
تتواصل عمليات البحث عن آخر عضو في مجموعة من ستة متزلجين اختفوا في جبال الألب السويسرية في منتصف شهر مارس الماضي. وبحلول ذلك الوقت، كان قد تم العثور على جثث خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث. Keystone-SDA
احتجاج
ممثلات وممثلون عن المجتمع الزراعي يتجمعون للاحتجاج في 22 مارس 2024 في إيرسينغن، بالقرب من كيرشبيرغ في كانتون برن. Keystone / Alessandro Della Valle
مسنات
أعربت جمعية ”من أجل المناخ“ عن ارتياحها بعد أن حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح الجمعية وأدانت سويسرا لتقاعسها عن العمل بشأن قضايا المناخ. Keystone / Jean-Christophe Bott
ذكاء
يظهر روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي على منصة خلال القمة العالمية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) حول الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام في جنيف في 30 مايو 2024. Afp Or Licensors
فو
الشفق القطبي في السماء فوق قرية دايلينس، في كانتون فو، في 10 مايو 2024. Keystone / Laurent Gillieron
طائرات
طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 تتزود بالوقود خلال تدريب على الهبوط والإقلاع على الطريق السريع A1 بين أفونش وبايرن، في كانتون فو، في 5 يونيو 2024. Afp Or Licensors
سويسرا
الصورة التقليدية في قمة السلام الأوكرانية في بورغنشتوك يومي 15 و16 يونيو. رئيسة الكنفدرالية فيولا أمهيرد تتحقق من أن كل شيء على ما يرام. Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle
بيل
الفنان السويسري نيمو، الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية ”يوروفيجن“، يقدم عرضاً في مسقط رأسه في مدينة بيل/بيان في 17 يونيو. Afp Or Licensors
تيتشينو
بعد نزول أمطار غزير، غمرت السيول وادي ماغيا في تيتشينو في بداية شهر يوليو، أجرى إيليو بياتيكي مكالمة هاتفية من إسطبله المدمر. Keystone / Michael Buholzer
مشجعون
مشجعو المنتخب السويسري لكرة القدم قبل مباراة ربع النهائي ضد إنجلترا في 6 يوليو 2024 في ملعب دوسلدورف. 2024 Anadolu
تايلور
ينتظر عشاق تايلور سويفت بفارغ الصبر صعود مغنيتهم المفضلة على المسرح في ملعب ليتزيغروند في زيورخ في 9 يوليو. Keystone / Ennio Leanza
ليمات
السباحة في نهر ليمات في 14 يوليو. Keystone / Gaetan Bally
ساركو
تم الكشف عن كبسولة ”ساركو“، التي تمكّن الناس من الموت في غضون ثوانٍ بلمسة زر واحدة، في مؤتمر صحفي في زيورخ في 17 يوليو. Keystone / Ennio Leanza
سباق
الأمريكية غابرييل توماس تعبر خط النهاية متقدمة على الجامايكية نيشا بورغر والسويسرية موجينغا كامبوندجي (يمين) خلال سباق 200 متر في أولمبياد باريس في 4 أغسطس 2024. Afp Or Licensors
يهود
يهود أرثوذكس يتنزهون على شواطئ البحيرة في دافوس (كانتون غراوبوندن) في 26 أغسطس. Keystone / Gian Ehrenzeller
لعب
لاعب هورنوس أثناء مباراة الدورة الأربعين في مهرجان سويسرا في 31 أغسطس 2024 في هوخستيتن، كانتون برن. Afp Or Licensors
فن
سُلطت الأضواء على الفنان الفرنسي هنري ماتيس في مؤسسة بيلر في ريهن، بالقرب من بازل، في 20 سبتمبر. Afp Or Licensors
صيني
ضباط الشرطة خلال عملية خارج مركز رعاية ما بعد المدرسة في زيورخ أورليكون في 1 أكتوبر. هاجم رجل من أصل صيني يبلغ من العمر 23 عامًا مجموعة من الأطفال بسكين، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة. Keystone / Michael Buholzer
ثلوج
لم تشهد سويسرا مثل هذا التساقط الكثيف للثلوج في نهاية شهر نوفمبر منذ سنوات عديدة. Keystone / Alessandro Della Valle
طرقات
تسبب التساقط الكثيف للثلوج في 21 نوفمبر في حدوث فوضى على الطرقات. Keystone / Philipp Schmidli
كلبان
بعد انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري في 11 ديسمبر، التقت كارين كيلر-سوتر كلبي سانت برنارد اللذين ترعاهما. Keystone / Alessandro Della Valle
عمال
عمال يتفقدون أنبوب محطة الطاقة تحت قاع بحيرة جريمسيل. Keystone / Gaetan Bally
رعاية
الوزيرة الفدرالية إليزابيت باوم-شنايدر تعتني بابنة النائبة البرلمانية سارة فايس. Keystone / Peter Klaunzer
ثلوج
في أجزاء كثيرة من سويسرا، كان عيد الميلاد أبيض هذا العام. Keystone / Alessandro Della Valle

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

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