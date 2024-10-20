آلاف الإسبان يشاركون في تظاهرة دعا إليها اليمين ضد حكومة سانشيز

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تظاهر آلاف الإسبان في مدريد الأحد للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في تجمع حاشد مدعوم من أحزاب اليمين.

وتجمع المتظاهرون في ساحة كاستيا الكبيرة في قلب الحي المالي في مدريد، حاملين الأعلام الإسبانية، وطالبوا سانشيز بالاستقالة وهم يهتفون “خائن”.

دعت أكثر من 100 مجموعة صغيرة مرتبطة باليمين واليمين المتطرف إلى التظاهرة تحت شعار “من أجل الوحدة والكرامة والقانون والحرية. انتخابات عامة الآن”.

وحظيت التظاهرة بدعم الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف.

ندد المتظاهرون بسلسلة من السياسات والقرارات الحكومية، تراوح من العفو عن نشطاء انفصاليين كاتالونيين إلى تحالف الحكومة مع أحزاب انفصالية، فضلا عن تحقيقات الفساد التي طاولت شخصيات من الحزب الاشتراكي وزوجة رئيس الوزراء بيغونيا غوميز.

وشارك في التظاهرة نحو 25 ألف شخص، بحسب السلطات، فيما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “ارحل يا سانشيز” و”سانشيز يدمر إسبانيا” بالإضافة إلى شعارات معارضة للهجرة.

وقال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، وهو الزعيم الحزبي الوحيد الذي حضر، “هذه الحكومة تدمر الإسبان، وخانتهم، وكذبت عليهم”.

وأضاف “اليوم أصبح الإسبان، بغض النظر عما تقوله الحكومة، أكثر فقرا مما كانوا عليه عندما تولى بيدرو سانشيز السلطة. وأصبح من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم”.

استحدثت في الأعوام الأخيرة أعداد كبيرة من الوظائف وارتفعت رواتب الإسبان، لكن التضخم والإيجارات ارتفعا أيضا.

ويرأس سانشيز الذي تولى منصبه عام 2018، حكومة أقلية هشة تعتمد على أصوات أحزاب انفصالية كاتالونية وباسكية في البرلمان لإقرار التشريعات.

وقد أثارت التنازلات التي قدمها لهذه الأحزاب غضب اليمين.

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