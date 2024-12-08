آلاف السوريين يحتفلون في برلين بسقوط الأسد: “انتهت الديكتاتورية”

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تجمع آلاف السوريين في برلين الأحد للاحتفال بسقوط الرئيس بشار الأسد، مطلقين أبواق سياراتهم وملوحين بأعلام المعارضة.

وقال أحمد البالغ 39 عاما مكتفيا بذكر اسمه الأول “نحن سعداء. الديكتاتورية انتهت ورحل الأسد”.

أضاف الفني في شركة السكك الحديد والذي فر من مدينة حلب عام 2015 “كل السوريين بعضهم مع بعض الآن”.

وفي ألمانيا جالية سورية تعد أكثر من مليون شخص هي الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

وتدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى ألمانيا بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

ويعيش غالبيتهم في العاصمة برلين، لاسيما في حي نويكولن الذي تقطنه الطبقة العاملة وحيث بدأ التجمع الاحتفالي بشكل عفوي في وقت مبكر من الأحد.

واحتشد عشرات في شارع رئيسي في نويكولن وهم يلوحون بعلم المعارضة الأخضر والأبيض والأسود والأحمر، قبل أن يتجمعوا في ساحة في حي كروزبرغ المجاور.

وأحضر العديد منهم أطفالهم الذين زينوا وجوههم برسم العلم السوري المذكور تعبيرا عن فرحتهم وارتياحهم.

وسرعان ما توسع الحشد ليضم الآلاف. ورفع البعض علامة النصر وسط هتافات “الله أكبر”.

– ارتياح

وشارك أحمد الحلبي البالغ 27 عاما في التجمع الاحتفالي في نويكولن مع طفليه.

وقال الميكانيكي من حلب “سقطت هذه الحكومة أخيرا”.

أضاف “قبل عشر سنوات، كنت في سوريا ورأيت أشياء لا ينبغي لأحد أن يراها، أشياء من المستحيل أن تمحوها من ذاكرتك”.

وتابع “الأسد أسوأ إرهابي يمكن تخيله”، راويا كيف فر من سوريا إلى ألمانيا عام 2015 عبر تركيا واليونان.

وأعرب الحلبي عن أمله “أن يكون هناك سلام وأن يتم إعادة بناء كل ما دمره الأسد ورجاله”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان عن “ارتياحها الكبير” لسقوط حكم الرئيس بشار الأسد، محذّرة في الوقت عينه من وصول “متشددين” إلى السلطة.

وقالت بيربوك في منشور على منصة اكس “في هذه المرحلة من المستحيل تقييم ما يحدث بالضبط في سوريا الآن”، مضيفة “لكن هناك شيئا واحدا واضحا: نهاية الأسد تعطي شعورا بالارتياح لملايين الأشخاص في سوريا (…) بعد فظائع لا تنتهي ارتكبها نظامه”.

– “اللحظة آتية”

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان إن “بشار الأسد قمع شعبه بطريقة وحشية، ويتحمّل مسؤولية عدد لا يحصى من الضحايا، ودفع الكثير من الأشخاص الى الفرار من سوريا، وصل كثر منهم الى ألمانيا”.

وقبيل إطاحة الأسد ومع اقتراب الفصائل المعارضة من العاصمة، كانت فرانس برس قد تحدثت إلى أنور البني، المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان الذي حصل على حق اللجوء في ألمانيا عام 2014.

وقال البني “كنت أعلم أن هذه اللحظة آتية لأنني أؤمن بأن الشعب السوري الذي يطالب بالحرية، سيحصل عليها في النهاية”.

وعام 2022، ساهم البني الذي سُجن في سوريا لمدة خمس سنوات، في قضية ضد عقيد سابق في الجيش السوري حكم عليه بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت هذه أول محاكمة في العالم تنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الأسد.

ودين العقيد أنور رسلان (58 عاما) بقتل 27 سجينا وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين بين عامي 2011 و2012 في سجن الخطيب بدمشق.

وتمكن البني من التعرف الى رسلان في أحد شوارع برلين.

فز-كلب-يلف/سام/ب ق