آلاف الكوبيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على حرب غزة

من أنيت ريوس وأليين فرنانديز

هافانا (رويترز) – تظاهر آلاف الكوبيين أمام السفارة الأمريكية في هافانا يوم الخميس احتجاجا على الحرب في غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مما قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين.

وملأ المحتجون ساحة مطلة على الواجهة البحرية لهافانا، مما دفع السفارة الأمريكية في الجزيرة إلى وقف الخدمات يوم الخميس. وقاد المظاهرة الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل ونظمتها الحكومة التي يديرها الشيوعيون.

ولوح الكوبيون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا من أجل السلام، ونددوا بواشنطن لتقديمها الأسلحة والدعم الدبلوماسي لحليفتها إسرائيل خلال الصراع. وقال الكثيرون إنهم يشككون في الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الطالبة الجامعية ليانيت رودريجيز البالغة من العمر 20 عاما “نحن لا نعتقد أن هذا السلام سيدوم لأن الأمر نفسه سيحدث مثلما حدث في أوكرانيا: وعد الرئيس ترامب بالسلام وبإنهاء الحرب، ولم يحدث ذلك.

وأضافت “لذلك نحن هنا (نروج) لسلام يحترم فلسطين وحدودها وسيادتها، وقبل كل شيء شعبها الذي يعاني منذ سنوات عديدة”.

وإذا تسنى اعتماد الاتفاق بالكامل فإنه سيجعل الجانبين أقرب من أي وقت مضى لوقف الحرب التي استقطبت إيران ولبنان واليمن، وعمقت عزلة إسرائيل الدولية وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وتقول السلطات في غزة إن الحرب أودت بحياة أكثر من 67 ألف شخص وسوت معظم القطاع بالأرض منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

أما كوبا التي تعاني أزمة خانقة، تشمل نقصا حادا في الوقود والدواء والغذاء، فقد نقلت الآلاف من سكان هافانا وأفراد القوات المسلحة ومؤيدي الحكومة إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاج في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأعلنت السفارة الأمريكية في هافانا عن إغلاق خدمات التأشيرات يوم الخميس بسبب الاحتجاجات، مما أدى إلى تأخير المقابلات المقررة ومراجعة الوثائق وإصدار جوازات السفر.

