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آلاف اللاجئين السودانيين عالقون على الحدود مع جنوب السودان (الأمم المتحدة)

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علق آلاف اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب على الحدود مع جنوب السودان، بعدما تسبب تراجع المساعدات الإنسانية العالمية في تعليق نقلهم إلى مناطق آمنة في جنوب السودان، على ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

وشهد قطاع المساعدات الإنسانية حول العالم حالة من الاضطراب بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء المساعدات الخارجية الأميركية أو خفضها. وكانت واشنطن أكبر مانح للمساعدات الإنمائية. 

كما قلصت دول غربية أخرى، خصوصا أوروبية، مساعداتها.

وبسبب “نفاد الأموال المتاحة”، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أنها اضطرت منذ الأول من حزيران/يونيو إلى تعليق تسيير “القوارب والحافلات والطائرات” التي كانت تُستخدم لنقل النازحين السودانيين إلى مناطق آمنة في جنوب السودان بحسب “مستوى الأمن وصعوبة الوصول إلى الطرق”.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب في بيان “من غير المقبول” أن يجد هؤلاء الفارون من الحرب “أنفسهم الآن عالقين على الحدود، من دون أي وسيلة للوصول إلى بر الأمان أو إعادة بناء حياتهم”.

وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة من أن هذا الوضع “زاد الضغط على المجتمعات المضيفة، وفاقم مخاطر التوترات والأوبئة، كما قلّل من إمكان الوصول إلى الموارد الشحيحة أصلا كالمياه والخدمات الصحية والأراضي وسبل العيش”.

يشهد السودان منذ نيسان/ابريل 2023 حربا أهلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد و4 ملايين آخرين إلى الخارج.

وفرّ العديد من النازحين إلى جنوب السودان المجاور الذي يعاني أصلا عدم استقرار منذ استقلاله عام 2011.

وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة وصول 125 ألف شخص إضافي إلى جنوب السودان بين تموز/يوليو ونهاية العام. وسيحتاج 43 ألفا منهم إلى مساعدة في مجال النقل. وأطلقت المنظمة الأممية نداءً طارئا لجمع 6,5 ملايين دولار لإعادة تأمين هذه الخدمة.

ربو-ديغ/جك/ب ق

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