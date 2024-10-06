آلاف المؤيدين للفلسطينيين يحتجون في أنحاء العالم قبيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر

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باريس (رويترز) – تظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في مدن حول العالم يوم الأحد عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل الذي أشعل فتيل أحدث حرب في قطاع غزة.

خرجت المظاهرات في مدن كبرى من جاكرتا وإسطنبول إلى الرباط، وتأتي عقب احتجاجات يوم السبت في عواصم أوروبية كبرى بالإضافة إلى واشنطن ونيويورك.

وقال المتظاهر أحمد أونال في إسطنبول حيث تجمع الآلاف “نحن هنا لدعم المقاومة الفلسطينية”.

وفي باريس، تجمع يهود يوم الأحد لإحياء ذكرى مرور عام على هجوم حماس الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في غزة ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، حسبما تقول وزارة الصحة في القطاع، كما حولت الجيب الفلسطيني إلى أنقاض.

وشنت إسرائيل غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ليل السبت وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد، في أعنف قصف على العاصمة اللبنانية منذ أن صعدت إسرائيل بشكل حاد حملتها على جماعة حزب الله المدعومة من إيران الشهر الماضي.

وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تجمع ما لا يقل عن ألف محتج مؤيد للفلسطينيين صباح يوم الأحد بالقرب من السفارة الأمريكية لمطالبة واشنطن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وفي سيدني، تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين ورددوا هتافات ولوحوا بالأعلام اللبنانية والفلسطينية وسط انتشار مكثف للشرطة.

وتم اعتقال شخص بسبب رفعه علم إسرائيل يتوسطه الصليب المعقوف بدلا من نجمة داوود.

وفي الرباط، تظاهر آلاف المغاربة مطالبين بوقف العنف في غزة ولبنان في أحد أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ بداية الحرب.

وطالب محتجون في المغرب بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ورددوا شعارات تقول “لا للتطبيع” و”فلسطين ليست للبيع”.

ورفعوا لافتات مكتوبا عليها “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”من الرباط تحية لبيروت الأبية”.

وعلى مدى العام الماضي، أدى حجم القتل والدمار في غزة إلى اندلاع بعض أكبر المظاهرات على مستوى العالم منذ سنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة التي شهدت إقامة مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين لأسابيع في الجامعات.

وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم إزاء الخطاب المعادي للسامية والمعادي للإسلام في بعض الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة المتعلقة بالصراع. ويحذرون من تزايد التهديدات ضد اليهود والمسلمين في أنحاء العالم.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إن لإسرائيل حق في الدفاع عن النفس، لكن إسرائيل تواجه تنديدات دولية واسعة النطاق بسبب حملتها العسكرية في غزة وقصفها للبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طريقة إدارة حكومته للحرب تهدف لمنع تكرار هجوم حماس.