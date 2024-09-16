آلاف المتظاهرين في بروكسل احتجاجا على اغلاق مصانع

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تظاهر آلاف الأشخاص في بروكسل الاثنين لدعم العاملين في مصنع أودي المهدد بالإغلاق في بلجيكا ومطالبة الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في القطاع الصناعي.

وقد يغلق مصنع أودي في بروكسل الذي يوظف حوالي ثلاثة آلاف شخص لتصنيع طراز فخم لسيارة كهربائية، أبوابه عام 2025.

وتراجعت مبيعات سيارة الدفع الرباعي هذه، Q8 e-tron، وأشارت الإدارة إلى “تكاليف الإنتاج المرتفعة” في العاصمة البلجيكية.

وأعلنت مطلع أيلول/سبتمبر أنه لن يتم تصنيع أي طراز آخر من مجموعة فولكس فاغن إلى الموقع بعد إنتاج النماذج الأخيرة العام المقبل.

وصباح الاثنين سعت تظاهرة تضم آلاف العمال – 5500 بحسب الشرطة و”أكثر من 10 آلاف” بحسب المنظمين – لفت قادة الاتحاد الأوروبي للحاجة إلى استثمارات ضخمة “لحماية الوظائف الصناعية”.

وصرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العام للعمل في بلجيكا (اشتراكي) لفرانس برس “ما يجري في أوروبا مخالف لما ينبغي القيام به. نتحدث عن التقشف عندما نحتاج حقا إلى استثمار المليارات في الصناعة”.

وأضاف “نعلم أنه في الدول الأوروبية يجب أن تكون هناك قاعدة ب25% من النشاط الصناعي يتم حولها بناء بقية النشاط الاقتصادي.. في بلجيكا لم نصل حتى إلى 20%”.

وسط المفرقعات والقنابل الدخانية رفع المتظاهرون لافتات تندد بالغاء الوظائف بالجملة والتخلي عن الموظفين في قطاعي الصناعة أو التوزيع.

وجاءت وفود من ألمانيا وبولندا وفرنسا وهولندا.

وتأتي هذه التظاهرة في أوج تصاعد مسألة المنافسة من السيارات الكهربائية القادمة من الصين، وحيث يشهد الاتحاد الاوروبي انقساما حول مدى صوابية فرض رسوم إضافية مع المجازفة باحتمال إثارة ردود تجارية من بكين.

ماد/ليل/نور