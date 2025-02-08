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آلاف المعارضين الإيرانيين يطالبون من باريس بموقف دولي حازم حيال طهران

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تظاهر آلاف المعارضين الإيرانيين من جميع أنحاء أوروبا في باريس السبت لمطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم حيال السلطات الايرانية بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حليف طهران السابق، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

واعلنت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إحدى منظمات المعارضة الرئيسية خارج إيران، بحسب الترجمة الرسمية لخطابها الذي ألقته بالفارسية “بدلا من استرضاء الملالي، عليهم (القادة الدوليون) الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني”.

والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو الواجهة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تعتبرها طهران “إرهابية”.

وعلق العديد من المتحدثين آمالهم على الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الداعم لممارسة “أقصى الضغوط” على إيران وخصوصا بالنسبة الى برنامجها النووي حتى لو أكد أنه يؤيد “اتفاق سلام” مع طهران.

وحث المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة الإيرانية الجمعة على “عدم التفاوض” مع الولايات المتحدة واصفا مثل هذه الخطوة بأنها “متهورة”.

وقالت رجوي “منذ بعض الوقت، وفي ظل الإنتكاسات المتتالية، كان هناك خلاف بين الفصائل الداخلية للنظام بشأن مسألة التفاوض من عدمه مع الولايات المتحدة”.

وأورد رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات “كما فعلت سوريا مع بشار الأسد، سيتحرر الشعب الإيراني من الملالي، وسيحصل ذلك عام 2025”. وأضاف “نحن بحاجة إلى تغيير استراتيجية الاسترضاء. كانت هذه الاستراتيجية خطأ لعقود لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيحدث مع الإدارة الأميركية هذه المرة”.

وتوقع المعارض السوري السابق رياض الأسعد عبر تقنية الفيديو “سقوط النظام الإيراني تماما كما سقط النظام السوري بسرعة لم يتوقعها أحد”. 

وقبل سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر كانت سوريا لعقود حليفا وثيقا لطهران.

ورفعت في باريس أعلام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الى جانب بعض الأعلام الأوكرانية.

وأوضحت لارا الأوكرانية التي تعيش في كاسل (ألمانيا) وجاءت في إحدى الحافلات التي استأجرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “الكثير من الأسلحة التي تقتل أطفالنا في أوكرانيا تأتي من إيران”.

بب/ليل/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية