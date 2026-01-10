آلاف اليمنيين يتظاهرون في عدن دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي

afp_tickers

3دقائق

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في عدن بجنوب اليمن لإظهار دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، متحدّين بذلك الحظر الذي فرضه المحافظ المعين من السلطات المدعومة من السعودية.

وتأتي التظاهرة بعد أيام من استعادة القوات اليمنية المدعومة من السعودية مناطق شاسعة من المقاتلين الانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة والذين سيطروا عليها في تحرك عسكري خاطف في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي موجودون في الرياض الجمعة حلّ المجلس.

لكن ممثلي المجلس في اليمن قالوا إن الإعلان صدر تحت ضغط سعودي، ودعوا إلى تظاهرات حاشدة، رغم قرار منع صادر عن محافظ عدن الجديد الذي عينته السلطات المدعومة من السعودية.

ولوّح المتظاهرون السبت بأعلام جمهورية اليمن الديموقراطية التي كانت دولة مستقلة بين عامي 1967 و1990، بينما رفع آخرون صورا لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن الزبيدي فر إلى أبوظبي بمساعدة من الإمارات العربية المتحدة، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي أكد أنه لا يزال في اليمن.

وقال المتظاهر يعقوب السفياني لوكالة فرانس برس “اليوم شعب الجنوب احتشد من كل المحافظات في العاصمة عدن ليقول كلمته مجددا التي قالها باستمرار على مدى سنوات وعلى مدى الشهر الأخير: مطلبنا دولة مستقلة”.

وأضاف “يرفض شعب الجنوب اليوم المسرحيات في الخارج والانتقاص من نضاله”، في إشارة إلى الإعلان الصادر من الرياض بحلّ المجلس الانتقالي الجنوبي.

في كانون الأول/ديسمبر، سيطر الانفصاليون على أراضٍ شاسعة في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) وأعلنوا عن فترة انتقالية تفضي إلى استقلال جنوب اليمن، ما أثار رد فعل من فصائل حكومية أخرى استعادت الأراضي في مطلع كانون الثاني/يناير.

ثم دعت السعودية إلى حوار بين مختلف الفصائل حول قضية الجنوب.

وبدعوة من المملكة، توجه نحو خمسين من مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض الأربعاء، لكن تعذر مذاك التواصل معهم.

تدخل التحالف العسكري بقيادة الرياض، والذي شاركت فيه الإمارات، في اليمن عام 2015 لإسناد الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014 وشمال البلاد.

لكن السعودية والإمارات تدعمان فصائل متنافسة داخل المجلس الرئاسي المعترف به من المجتمع الدولي والذي يمارس سلطته على بقية البلاد.

ستر-سسا/ح س/ب ق