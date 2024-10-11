آلاف محاصرون في مخيم جباليا وإسرائيل تكثف الهجوم على شمال غزة

reuters_tickers

3دقائق

من آدم مكاري ونضال المغربي

(رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة إن آلاف الأشخاص محاصرون في مخيم جباليا بقطاع غزة وسط قصف للقوات الإسرائيلية بعد أسبوع من شن هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة ترتيب صفوفها.

ولقى 34 فلسطينيا على الأقل حتفهم في شتى أنحاء القطاع يوم الجمعة جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية، قتل ما يقرب نصفهم في جباليا، وهي المنطقة الشمالية التي تعد أكبر مخيمات اللاجئين التاريخية في غزة.

وقالت سارة فولستيك منسقة أطباء بلا حدود على موقع التواصل إكس “لا يُسمح لأحد بالدخول أو الخروج. ومن يحاول يُطلَق عليه النار”.

وأوضحت أن خمسة من موظفي أطباء بلا حدود محاصرون في جباليا.

ونقلت سارة عن حيدر، وهو سائق يعمل مع أطباء بلا حدود، قوله “لا أعرف ماذا أفعل. قد نموت في أي لحظة. الناس يتضورون جوعا. أخشى البقاء، وأخشى أيضا المغادرة”.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن عدد القتلى جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي ارتفع منذ فجر يوم الجمعة إلى 34، منهم 15 في مخيم جباليا. واستهدفت الغارات مناطق متعددة منها مدرسة تؤوي نازحين.

وقال الدفاع المدني في غزة إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بنيران طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت نفس المدرسة.

وأرسل الجيش الإسرائيلي قوات إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا القريبتين وكذلك جباليا. وقالت حماس إنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية، في حين تؤكد إسرائيل أن عملياتها ضرورية للحفاظ على أمنها ومنع حماس من إعادة ترتيب صفوفها.

وأفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة بمقتل 130 شخصا على الأقل في العملية حتى الآن، في حين أمر الجيش السكان بإخلاء مناطق تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص محاصرون بداخلها.

وعبر مسؤولون في الأمم المتحدة عن قلقهم من أن الهجوم الإسرائيلي المستمر وأوامر الإخلاء في شمال غزة قد تعطل المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وأفاد مسؤولون في مجال الرعاية الصحية بأن عشرات المرافق في غزة تخضع لأوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي، مما يعقد الجهود الإنسانية وسط استمرار الصراع.

ونفذت جماعات الإغاثة مرحلة أولى من التطعيم الشهر الماضي بعد إصابة طفل بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال في أغسطس آب، في أول حالة تسجل في القطاع منذ 25 عاما.