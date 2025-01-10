آلاف من عناصر الحرس الثوري يشاركون في عرض عسكري بطهران

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شارك آلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني في طهران الجمعة بمسيرة “السائرون إلى القدس” عارضين خلالها مركبات عسكرية وأسلحة ثقيلة بهدف إظهار استعدادهم لمواجهة التهديدات التي تستهدف إيران.

وانطلقت المسيرة صباحا في شوارع العاصمة بمشاركة مجموعات من قوات “الباسيج” التابعة للحرس.

وقال المسؤول في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي في خطاب خلال العرض إن الولايات المتحدة “هي المسؤولة عن كل مصائب العالم الإسلامي”.

وأضاف “إذا تمكنا من تدمير النظام الصهيوني وسحب القواعد الأميركية من المنطقة، فإن إحدى مشاكلنا الكبرى سوف تُحل”، في إشارة إلى إسرائيل العدو اللدود لطهران.

وسار رجال يرتدون الزي العسكري فيما استقل آخرون دراجات نارية ومركبات، وحمل بعضهم قاذفات صواريخ أمام حشود رفعت أعلام إيران وفلسطين وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران.

وحمل مشاركون أيضا صورا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وشخصيات في “محور المقاومة” المشكل من فصائل مدعومة من إيران.

وعُرضت نماذج من صواريخ ومسيّرات إيرانية الصنع، ومعدات عسكرية أخرى في شوارع العاصمة.

وقال قائد الحرس الثوري في العاصمة الجنرال حسن حسن زاده في تصريح تلفزيوني إن “أحد أهداف” المسيرة هو “دعم شعب غزة وفلسطين”.

وأضاف “نسعى أيضا إلى إظهار أن (قوات) الباسيج مستعدة لمواجهة أي تهديد من أعداء الثورة الإسلامية”.

ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل، وجعلت دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

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