آلاف يحتجون في نيودلهي ضد غش في امتحانات جامعية

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يتظاهر آلاف الأشخاص في نيودلهي الاثنين احتجاجا على عمليات غش في امتحانات جامعية والمطالبة باستقالة وزير التعليم، بحسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة باتجاه البرلمان الذي تبدأ دورته الصيفية الاثنين، بعد أن دأبوا منذ أسابيع على التجمع في إحدى ساحات العاصمة الهندية بدعوة من “حزب شعب الصراصير”، وهو حركة أُنشئت مؤخرا عبر الإنترنت.

وكتب الحزب على حسابه عبر منصة “اكس” “ما مِن شيء سيوقف الصراصير اليوم!”.

وأعلنت شرطة نيودلهي الأحد أن المسيرة غير قانونية، ونشرت قوات كبيرة لحماية البرلمان والمباني العامة.

وقال الناطق باسم المحتجين سوراف داس “أيها المحتجون، تذكّروا أننا نستمد إلهامنا من غاندي وأن علينا أن نتظاهر بشكل سلمي”.

أُطلق حزب “الصراصير” في أيار/مايو بمبادرة من شاب هندي تخرج حديثا في الولايات المتحدة، ويحاول توحيد صفوف موجة غضب متصاعدة في الهند ضد إخفاقات وفضائح تطال امتحانات التعليم العالي بشكل متكرر.

وفي أيار/مايو، تسبّبت عملية غشّ بإبطال نتائج امتحان خضع له أكثر من مليوني مرشح لخوض مجال الطبّ. وتسبّب هذا القرار في انتحار عدد ممن تقدموا إلى هذه الامتحانات، بحسب وسائل إعلام.

وفي أواخر حزيران/يونيو، بدأ عدد من الأشخاص إضرابا عن الطعام دعما لمطالب الطلاب بينهم الناشط البارز من المجتمع المدني سونام وانغتشوك البالغ 59 عاما.

وأُدخلت الشرطة وانغتشوك المستشفى قسرا السبت إثر تدهور وضعه الصحي.

ونددت زوجته غيتانجالي ج. أنغمو بما وصفته “احتجاز غير قانوني”.

بور-با/س ح/ب ح