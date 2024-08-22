آمال التوصل إلى هدنة تتضاءل والجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في غزة

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تتضاءل الآمال في التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة حيث يتواصل القصف الإسرائيلي مع تكثيف الجيش عملياته ضد حركة حماس الخميس، رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الطرفين المتحاربين للتوصل إلى اتفاق.

بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب التي دمّرت القطاع الفلسطيني وخلّفت عشرات آلاف القتلى، من المقرّر مبدئيا إجراء جولة مفاوضات جديدة تتوسّط فيها واشنطن والدوحة والقاهرة بين إسرائيل وحركة حماس، بحلول نهاية الأسبوع في القاهرة، لكن ذلك لم يتأكد بعد.

وفي ختام جولة جديدة في المنطقة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ولم تؤد إلى حدوث انفراج، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأربعاء في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.

لكن مكتب نتانياهو قال إنه يصرّ على تحقيق “جميع أهداف الحرب” التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وشدّد على أن “هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية” للقطاع الفلسطيني مع مصر.

ويؤشر ذلك الى تمسّك إسرائيل بإبقاء قوات إسرائيلية في القطاع، وهو ما ترفضه حركة حماس بشدة.

وقبل مغادرته المنطقة، سلّط بلينكن الضوء على معارضة بلاده “احتلال إسرائيل غزة لأمد طويل”، لكنه كان قد أكد أن نتانياهو قبِل بالمقترح الأميركي، وحثّ حماس على أن تحذو حذوه.

وفيما لم يُكشف رسميا عن مضمون الاقتراح الأخير الذي تقدّم به الأميركيون خلال جلسة التفاوض التي انعقدت الأسبوع الماضي في الدوحة، إلا ان حماس أكدت أنه “يتماهى” مع شروط نتانياهو.

– “هذا يكفي” –

وتتمسّك الحركة الفلسطينية بموقفها الداعي إلى التقيد بالمقترح بالصيغة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/مايو، وأعلنت قبوله في مطلع تموز/يوليو.

وينص المقترح على هدنة مدتها ستة أسابيع يصاحبها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح رهائن خطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ثم مرحلة ثانية تنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو يتمسّك بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا، في إشارة الى الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخميس إن الأميركيين أدركوا أن بلينكن ارتكب خطأ بإعلانه موافقة نتانياهو على اقتراح التسوية وبأن الكرة الآن في ملعب حماس. وهم يحاولون الآن إنقاذ الاتفاق”.

وأشارت الى أن المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط بريت ماكغورك أرسل الى القاهرة لـ”محاول حلّ مشكلة محور فيلادلفيا”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر الخميس إن “المعلومات بشأن قبول رئيس الوزراء انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا هي غير دقيقة”.

على الأرض، يكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، ودير البلح في وسطه، فيما يواجه السكان البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة كارثة إنسانية.

وأعلن الجيش أنه قام خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بـ”تفكيك العشرات من مواقع البنى التحتية الإرهابية” و”تصفية أكثر من 50 إرهابيا”.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل عن “انتشال خمس شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة أبو شاب قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس”، تمّ نقلهم الى مستشفى ناصر.

وأشار المتحدث الى وقوع غارات في مخيمي النصيرات والمغازي (وسط). كما أفاد شهود بأن مواجهات اندلعت بين مقاتلين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية جنوب مدينة غزة (شمال).

أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث توافدت عائلات مكلومة صباح الخميس، قال أبو جمال الخور “إسرائيل تحارب من أجل شعبها وحماس تحارب من أجل شعبها. هذا يكفي، على كل طرف أن يتنازل للآخر قليلا. كل أطفالنا ماتوا”.

وفي دير البلح أيضا، قالت تهاني أبو شربي (32 عاماً) النازحة من مدينة غزة “قصف مستمر ومتواصل… حياة مرعبة جداً خوف دائم على أطفالي وعائلتي”.

أضافت “تعبنا من النزوح، تعبت أرواحنا وأنهكت أجسادنا” في ظل تكرار النزوح من منطقة الى أخرى جراء العمليات العسكرية والقصف وأوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي.

– “إشعال المنطقة” –

وتؤجج الحرب التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والذي فتح “جبهة إسناد” على حدود البلدين مع بدء الحرب في غزة.

وكثّفت إسرائيل ضرباتها على لبنان خلال الايام الماضية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص الأربعاء، وفق السلطات اللبنانية، من بينهم القائد العسكري في حركة فتح الفلسطينية خليل المقدح الذي اتهمته إسرائيل بالعمل لصالح إيران وتنسيق الهجمات ضدها في الضفة الغربية المحتلة.

واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إسرائيل بالسعي إلى “إشعال المنطقة”.

وأعلن حزب الله أنه نفّذ نحو عشر هجمات الأربعاء ضد مواقع عسكرية في شمال إسرائيل وفي الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة متفجرة.

وأكد نتانياهو مجددا خلال زيارة إلى قاعدة في شمال إسرائيل “نحن مستعدون لمواجهة أي سيناريو، دفاعيا وهجوميا”.

ويخشى المجتمع الدولي من تصعيد عسكري إقليمي اكبر بعد تهديدات إيران وحزب الله بالردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 تموز/يوليو في طهران المنسوب إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت في ضربة إسرائيلية.

وأجرى بلينكن الخميس اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي لم يتمكن من لقائه خلال زيارته الدوحة هذا الأسبوع. وأكدت الخارجية الأميركية أن الطرفين بحثا في الجهود لإبرام هدنة وشددا على ضرورة “ألا يقدم أي طرف في المنطقة على خطوات تقوّض جهود التوصل الى اتفاق”.

وأدى الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1199 شخصا في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. ومن بين 251 شخصا خطفوا في ذلك اليوم، لا يزال 105 محتجزين في غزة، من بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مدمّر وعمليات برية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 40265 شخصا في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة التابعة حماس التي لا تذكر تفاصيل بشأن عدد القتلى المدنيين والمقاتلين. وتقول الأمم المتحدة أن معظم القتلى من النساء والقصّر.

وليل الأربعاء، تحدث والدا الرهينة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ-بولين أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي الأميركي في واشنطن. وقالت والدته راشيل “من بين الرهائن، ثمة ثمانية مواطنين أميركيين. ابننا الوحيد هو من بين هؤلاء”.

بور-كاب/ح س-كام/شي