آمال وقف الحرب بسرعة تتضاءل بعد اختيار مجتبى خامنئي زعيما لإيران

reuters_tickers

8دقائق

دبي/القدس 9 مارس آذار (رويترز) – أعلنت إيران اختيار مجتبى خامنئي زعيما أعلى للبلاد خلفا لوالده الراحل آية الله علي خامنئي في إشارة إلى أن غلاة المحافظين ما زالوا يسيطرون بقوة على مقاليد الأمور، وهو أمر بدا أنه يغلق الباب أمام أي احتمال لانتهاء الحرب في الشرق الأوسط بسرعة.

وتسبب احتمال استمرار تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وهي بالفعل من بين الأسوأ في التاريخ، لمدة أطول مما كان متوقعا في قفزة لأسعار النفط وهبوط حاد في أسواق الأسهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل إنه لا يقبل بتولي مجتبى (56 عاما) المنصب وطالب إيران بالاستسلام غير المشروط. والزعيم الجديد رجل دين يحظى بالفعل بنفوذ على قوات الأمن وعلى شبكة الأعمال الضخمة التابعة لها.

* تأييد سياسي

أصدرت مؤسسات إيرانية وسياسيون ومشرعون بيانات يعبرون فيها عن ولائهم للزعيم الأعلى الجديد. وجرى الإعلان عن تنظيم مراسم عامة للتأييد والمبايعة في وقت لاحق من اليوم.

وقال مجلس الدفاع في بيان “سنطيع القائد الأعلى لآخر نقطة في دمائنا”.

وقتل خامنئي، والد مجتبى، في ضربة في أول يوم من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع.

واعتبر مجتبى الأوفر حظا بين المرشحين لخلافة والده، وجرى اختياره في تصويت لمجلس الخبراء المؤلف من 88 من رجال الدين والمكلف بتلك المهمة في البلاد. ويعطي المنصب مجتبى القول الفصل في كل شؤون الجمهورية الإسلامية.

لكن رغم تعهدات علنية بالولاء، لا يزال المجتمع الإيراني منقسما بشدة. واحتفل إيرانيون علنا بمقتل الزعيم الأعلى السابق بعد أسابيع من قتل قوات الأمن آلافا في احتجاجات مناهضة للحكومة وصفت بأنها أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية في 1979.

لكن لم تظهر مؤشرات تذكر على أي أنشطة مناهضة للحكومة خلال الحرب. ويقول نشطاء إن من غير الآمن الخروج للشوارع والبلاد تتعرض للهجمات.

وتقول إسرائيل إن هدفها من الحرب هو الإطاحة بحكم رجال الدين في إيران. لكن واشنطن كانت حذرة في البداية إذ قالت إن هدفها هو تدمير قدرات إيران الصاروخية والنووية، لكن ترامب صعد من مستوى الأهداف مطالبا بتشكيل حكومة إيرانية مذعنة.

وقالت إسرائيل إنها ستقتل من سيتولى منصب الزعيم الأعلى إلا إذا توقفت إيران عما وصفته بسياساتها العدائية. وكرر ترامب طلبه أمس الأحد بضرورة أن يكون لواشنطن رأي في اختيار الزعيم الأعلى الإيراني.

وقال لمحطة إيه.بي.سي نيوز “إذا لم يحظ بموافقتنا فلن يستمر طويلا”، مضيفا أن قرار إنهاء الحرب سيكون “مشتركا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع تايمز أوف إسرائيل بعد إعلان اختيار الزعيم الأعلى الجديد، أحجم ترامب عن التعليق وقال فقط “سنرى ما سيحدث”.

* أسعار النفط

تسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز عمليا، وهو المضيق الذي يمر منه، قرب ساحل إيران، نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال المحمولة بحرا في العالم. ومع عدم تمكن الناقلات من الإبحار فيه لأكثر من أسبوع، نفدت سعة التخزين لدى دول منتجة مما أجبرها على وقف الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.5 بالمئة إلى 104.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 119.50 دولار، وكانت في طريقها في مرحلة ما لتحقيق أكبر قفزة في يوم واحد على الإطلاق.

وتسبب احتمال طول أمد أزمة الطاقة، التي تعيد إلى الأذهان ذكرى صدمة نفط الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي، في تسجيل أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا لانخفاضات حادة مع توقعات بأن تقتفي وول ستريت أثرها عند الفتح في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ولأسعار البنزين صدى سياسي كبير في الولايات المتحدة، حيث يأمل الجمهوريون في الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. وفاز الرئيس الجمهوري ترامب بولاية ثانية عام 2024 بعد تعهده بإنهاء الحروب الخارجية وخفض تكاليف المعيشة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال مساء أمس الأحد “أسعار النفط (المرتفعة) على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن زهيد جدا تدفعه الولايات المتحدة والعالم مقابل الأمن والسلام… فقط الحمقى سيفكرون بخلاف ذلك!”.

وغطى دخان كثيف طهران بعد ضربات استهدفت مصفاة نفط، في تصعيد للهجمات لتستهدف إمدادات الطاقة داخل إيران والتي يبدو أنها دفعت طهران للرد بهجمات على دول عربية في المنطقة حليفة لواشنطن.

وتصاعد دخان كثيف من مصفاة ضخمة في البحرين، حيث أعلنت شركة النفط الحكومية بابكو حالة القوة القاهرة بعد تعرضها لهجوم ليلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بدء موجة من الهجمات على وسط إيران وقصف العاصمة اللبنانية بيروت. ووسعت إسرائيل نطاق حملتها العسكرية لتشمل لبنان بعد إطلاق جماعة حزب الله النار عبر الحدود.

وأعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي سابع متأثرا بإصابته قبل أسبوع في هجوم إيراني مضاد.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان، بما شكل أول خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية منذ استئناف تبادل الهجمات مع حزب الله.

وقتل أربعة على الأقل عندما استهدفت ضربة إسرائيلية فندق رامادا في وسط بيروت صباح أمس الأحد، وقالت إسرائيل إنها استهدفت في الهجوم قادة إيرانيين يعملون من العاصمة اللبنانية.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده قتلت 1332 مدنيا على الأقل وأصابت الآلاف. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان مقتل العشرات في هجمات إسرائيلية.

وفي إسرائيل، قال مسعفون إن رجلا قتل متأثرا بجروح ناجمة عن شظايا في موقع بناء اليوم الاثنين، مما رفع عدد القتلى جراء الهجمات الإيرانية إلى 11.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)