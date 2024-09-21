آيكوم اليابانية: من غير المرجح أن تكون أجهزة اللاسلكي التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا

reuters_tickers

1دقيقة

طوكيو (رويترز) – قالت شركة آيكوم اليابانية إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.

وكانت ملصقات مكتوب عليها “آيكوم” و “صنع في اليابان” قد ظهرت في صور لأجهزة الوكي-توكي التي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت يوم الأربعاء.

وقالت آيكوم في بيان بتاريخ يوم الجمعة “في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت (في لبنان) من إنتاجنا “.