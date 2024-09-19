آيكوم اليابانية تحقق بشأن أجهزة اتصال لاسلكي تحمل شعارها بعد انفجارات لبنان

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طوكيو (رويترز) – قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية يوم الخميس إنها تنظر في الحقائق المتعلقة بالتقارير الإخبارية التي تحدثت عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة أمس الأربعاء في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال التي انفجرت لوحة داخلية مكتوب عليها “آيكوم” و”صنع في اليابان”.

وقالت شركة آيكوم المدرجة في بورصة طوكيو في بيان إنها ستنشر معلومات محدثة بشأن الأمر على موقعها الإلكتروني عندما تصبح متاحة.