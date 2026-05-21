أبناء يشيدون بوالدهم بعد إنقاذه أطفالا من هجوم على مسجد في سان دييجو

من عرفات بربخ

سان دييجو 21 مايو أيار (رويترز) – وصف أبناء حارس أمن قتل في أثناء حمايته لأطفال في المركز الإسلامي في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه بطل رحل كما عاش وهو يقدم الآخرين على نفسه.

وتقول الشرطة إن أمين عبد الله (51 عاما)، حارس الأمن في أكبر مسجد بمقاطعة سان دييجو، ضحى بحياته لحماية 140 طفلا داخل مدرسة المسجد، بتبادل إطلاق النار مع اثنين من المسلحين وببث استغاثة عبر اللاسلكي أدت إلى تفعيل إجراءات الإغلاق الأمني.

وأسفر الهجوم عن مقتل منصور قزيحة (78 عاما) شيخ المسجد، ونادر عوض (57 عاما) وهو سائق أوبر وجار وتعمل زوجته معلمة في مدرسة المسجد. وتحقق السلطات في هذه الواقعة على أساس أنها جريمة كراهية.

وستقام جنازات الثلاثة اليوم الخميس.

وقال محمد أمين عبد الله (28 عاما) أمس الأربعاء “عندما علمت بالأمر… لم أصدق ذلك. بدا الأمر غير واقعي. وكنت في حالة صدمة… لكن عندما علمت أن أفعاله أنقذت جميع الأطفال… شعرت بالفخر ووجدت راحة في معرفة أنه رحل بالطريقة نفسها التي كان يريدها أبي وهي حماية الناس”.

وتحدث محمد وشقيقاه جبريل وخالد إلى رويترز في أثناء تلقيهم التعازي في منزل والدهم، ووصفوه بأنه أفضل صديق لهم وركيزة أساسية في المجتمع.

وقال خالد (24 عاما) إن عائلته استمدت القوة من الطريقة التي مات بها.

وأضاف “إن تصدره للموقف، محاولا الدفاع عن الأطفال والأبرياء، يمنحني شعورا جيدا… ووصفه بالبطل هو أقل ما يمكن أن نقدمه”.

ووصف جبريل (21 عاما) والده بأنه “أطيب شخص يمكن أن تقابله”.

وقال “اسأل أي شخص… لن يقول عن والدي إلا كل خير… إنه أفضل أب يمكن أن تتمناه”.

وحثت العائلة الآخرين على تكريم والدهم عبر التحلي بالرحمة وروح التمسك بأداء الواجب بإخلاص.

وقال محمد “عِش حياتك في خدمة الآخرين… وكن لطيفا مع الجميع… سيغدو العالم بالتأكيد مكانا أفضل لو عاش الناس على هذا النحو”.

ووجهت شقيقتهما، حواء، نداء مشابها يوم الثلاثاء. وقالت للصحفيين إن والدهم “عارض أي شكل من أشكال الكراهية”.

وتقول الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنهما يحققان في الهجوم على أساس أنه جريمة كراهية، دون تقديم تفاصيل تتعلق بالدافع المحتمل للمهاجمين اللذين انتحرا بعد وقت قصير من إطلاق النار.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)