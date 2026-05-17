أبوظبي: حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية دون إصابات

17 مايو أيار (رويترز) – قال مكتب أبوظبي الإعلامي الإعلامي اليوم الأحد إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة.

وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت أن الحريق “لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد”.

ولم يوجه البيان أي اتهام لجهة محددة بالوقوف وراء الواقعة.

وواجهت الإمارات هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ بداية الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران، بما في ذلك هجمات قالت السلطات إنها انطلقت من إيران واستهدفت البنية التحتية للطاقة والبحرية.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )