أبوظبي تحذر السكان من الأمطار
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حذّر مكتب أبوظبي الإعلامي من تساقط أمطار من الثلاثاء وحتى الجمعة طالبا من السكان التقيد بالإرشادات.
وقال المكتب على حسابه على منصة إكس: “من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي أمطارا مختلفة الغزارة اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر حتى الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر”.
وأضاف “نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية”.
أم/