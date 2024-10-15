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أبوظبي تحذر السكان من الأمطار

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حذّر مكتب أبوظبي الإعلامي من تساقط أمطار من الثلاثاء وحتى الجمعة طالبا من السكان التقيد بالإرشادات.

وقال المكتب على حسابه على منصة إكس: “من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي أمطارا مختلفة الغزارة اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر حتى الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف “نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية”.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية