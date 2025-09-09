أبوظبي تستضيف مؤتمر “الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس”

ينظم المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي مؤتمر “الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس وتحسين الخدمات البيئية” في رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، بمشاركة أكثر من 50 متحدثا دوليا، وتستمر فعالياته حتى 11 أيلول/سبتمبر، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويشكّل المؤتمر الذي يتضمن 12 جلسة رئيسية، منصة تجمع خبراء ومتخصصين من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب شركات تقنية عالمية مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” و”إنفيديا” و”آي بي إم”، والمركز الأوروبي للتنبؤات متوسطة المدى، فضلاً عن مؤسسات أكاديمية وتشغيلية، في إطار تبادل المعرفة والخبرات وعرض التطورات والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس.

ويركّز المؤتمر على استكشاف سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير أنظمة التنبؤ الجوي، بهدف تحقيق تقدم مستدام وقابل للتوسع، خاصة في خدمة الدول النامية، وفي تعزيز دقة التنبؤات الجوية وموثوقيتها، على ما قالت الوكالة.

