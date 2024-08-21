أبوظبي تشهد أول عملية زرع كلية باستخدام الروبوت

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أجرى مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” التابع لشركة M42 للرعاية الصحية المتكاملة القائمة على التكنولوجيا، أول عملية زرع كلية باستخدام الروبوت، تضم المتبرع والمتلقي في آن واحد، وذلك بالتعاون مع فريق من خبراء “كليفلاند كلينك الولايات المتحدة”.

وقالت شركة M42 في بيان إن الجراحة جمعت “بين المتبرع والمتلقي، وهما شخصان إماراتيان وقريبان وتم تشخيص حالة المتلقي بفشل كلوي في مراحله الأخيرة”.

وأوضحت أن الفريق الجراحي أجرى “عملية نقل الكلية بشكل متزامن في غرفتي عمليات منفصلتين، ونجح بتنفيذها بدقة متناهية باستخدام روبوت واحد وعمل النظام الروبوتي الجراحي على محاكاة حركات يد الجراحين، مع نطاق أكبر من الحركة والتحكم الدقيق، وتولى التنفيذ المباشر للإجراءات المعقدة ونجح في إتمامها بدقة”.

أم/