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أبوظبي تطلق سياسة العرض المسؤول للأغذية والمشروبات في الأسواق

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بدأ تطبيق سياسة جديدة في إمارة أبوظبي تنظم آليات عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر والترويج لها في متاجر السوبرماركت ومنصاتها الإلكترونية، وفق ما أعلن بيان مكتب أبوظبي الإعلامي الخميس في بيان.

وبموجبها، يتعين على متاجر السوبرماركت ومنصاتها الإلكترونية إعادة تصميم تخطيط العرض، وعدم وضع المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر في الأماكن الأكثر ازدحاما وبروزا للمستهلكين، من دون فرض أي قيود على بيعها.

وسيصبح الامتثال لهذه السياسة إلزاميا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2027، وستسري على المتاجر التي تزيد مساحتها على 4000 قدم مربع.

وتهدف المبادرة، التي أطلقتها مؤسسة “الحياة الصحية” بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، إلى أن يصير “الخيار الصحي هو الخيار الأسهل” للتحفيز على اتباع نمط حياة صحي في الإمارة، بحسب البيان.

م ل/

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