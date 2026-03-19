أبوظبي تعلن تعليق العمل في منشآت للغاز جراء سقوط شظايا صاروخية
أعلنت أبوظبي الخميس تعليق العمل في منشآت للغاز بسبب سقوط شظايا جراء اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.
ونشر المكتب الإعلامي لأبوظبي بيانا على منصة اكس جاء فيه “تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصدي ناجحة لصواريخ استهدفت منشآت حبشان للغاز وحقل باب”.
أضاف البيان “تم تعليق العمليات في منشآت الغاز ولم يتم تسجيل أي إصابات”.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن ادانتهاالشديدة ل”الاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب”.
وأكدت الوزارة في بيان على منصة اكس أن هذه الاعتداءات تشكل “تصعيدا خطيرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي”.
وكانت إيران قد حذرت الأربعاء، من أنها ستدمر النبى التحتية لصناعة النفط والغاز في دول الخليج التي تعتبرها مصالح أميركية، في حال تعرض قطاع الطاقة لديها للاعتداء مجددا بعد الهجوم على منشآت حقل بارس.
