أبوظبي توسع شراكاتها الاقتصادية مع سنغافورة والهند

afp_tickers

2دقائق

تقود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفداً إماراتيا إلى سنغافورة والهند خلال الفترة من 17 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الرمسية أنّ الزيارة تأتي في إطار جهود إمارة أبوظبي “المستمرة لبناء وترسيخ العلاقات مع الاقتصادات الرائدة، والتأكيد على التزام الإمارة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة”.

ويتضمن برنامج وفد أبوظبي الاقتصادي “سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال لبحث فرص الشراكة في القطاعات التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة بما في ذلك التقنيات الزراعية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، والصناعة”.

ويضم الوفد أكثر من 100 من المسؤولين والتنفيذيين من جهات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة.

ويتخلّل الزيارة تنظيم منتديات وفعاليات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

هت