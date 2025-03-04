أبو الغيط: إعادة إعمار غزة بوجود أهلها ممكن

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القاهرة (رويترز) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الثلاثاء في افتتاح القمة العربية غير العادية بشأن قطاع غزة إن إعادة إعمار غزة في وجود أهلها ممكن.

وقال أبو الغيط إن “إعادة غزة للحياة هو نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها وجهودهم”.

وأضاف في القمة المنعقدة بالقاهرة “إعمار غزة ممكن إن صمت السلاح وانسحبت إسرائيل بشكل كامل من القطاع”.

وتابع قائلا “إننا نقدر كل من يعمل من أجل السلام، ونؤكد تقديرنا لدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر ولكن القبول بمشروعات ورؤى غير واقعية وغير مبنية على أساس قانوني لن يكون من شأنه سوى زعزعة استقرار المنطقة”.

ويناقش المشاركون في القمة خطة مصرية عربية مقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد اقتراح أمريكي بالسيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في دول مجاورة.