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أبو ردينة ردا على نتنياهو: الشعب الفلسطيني هو فقط من يقرر من يحكمه

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رام الله (رويترز) – قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني إن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف لرويترز ردا على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الشعب الفلسطيني وممثلة الشرعي والوحيد من منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه”.

وكان نتنياهو قال في الخطاب “يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل”.

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