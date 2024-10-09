أتراك يستعدون لمغادرة لبنان بحرا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

reuters_tickers

3دقائق

من عبد العزيز بومزار وهبة فؤاد

بيروت (رويترز) – استعد نحو ألفي مواطن تركي وأفراد أسرهم لمغادرة بيروت على متن سفينتي إنزال تابعتين للبحرية التركية يوم الأربعاء، بسبب مخاوف على سلامتهم مع توسع إسرائيل في عملياتها ضد جماعة حزب الله.

وقال من تجمعوا عند الميناء إن تدهور الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية في لبنان دفعتهم إلى الفرار على متن السفينتين اللتين أبحرتا من تركيا يوم الثلاثاء.

وقال عيسى ملاك الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والتركية مثل العديد من النازحين “الوضع ما بيحمل، ما حدا بيعرف وين رايحين بهاي البلد. بيحاصر حصار أكتر، اتطورت الأمور”. وأضاف “هون ما بقى في خبز. مستقبل بلبنان ما في”.

وأفرغت السفن أولا حمولتها من المساعدات الإنسانية عند وصولها إلى بيروت. وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفن كانت تحمل نحو 300 طن من الإمدادات.

وقال السفير التركي علي باريش أولوصوي لوكالة الأناضول للأنباء “هناك أسرّة وخيام وأغطية وطرود غذائية وأدوات مطبخ ومستلزمات نظافة شخصية”.

وقبيل وصول السفن، سجل الركاب أوراقهم وانتظروا مع أمتعتهم.

وقال طارق عيسى “بنغادر لأنه الحرب بلشت تنزل علينا الصواريخ والقذايف”.

وقالت مريم درويش، التي تحمل الجنسيتين التركية واللبنانية، إنها ستسافر مع والدها التركي البالغ من العمر 80 عاما.

وأضافت “هون صار الوضع بيخوف، نحنا منطقتنا خطرة. (الذهاب لتركيا) أأمن علينا وعلى أولادنا وعلى صحتنا وعلى أحفادنا”.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن من المتوقع أن تصل السفينتان إلى مدينة مرسين شرق تركيا على البحر المتوسط يوم الخميس بعد رحلة تستغرق نحو 12 ساعة.

وأضاف المصدر أن بعض الأتراك الذين تم إجلاؤهم سينضم إليهم أقارب أجانب. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكر المصدر أن هناك نحو 14 ألف مواطن تركي في لبنان. وتابع أنه بخلاف السفينتين، ستستأجر أنقرة أيضا رحلات جوية من لبنان إذا كان هناك طلب.

وقالت تركيا في وقت سابق إنها تعمل مع نحو 20 دولة على الاستعداد لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا. ووصل مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى تركيا قادمين من لبنان الأسبوع الماضي على متن عبارة تجارية.