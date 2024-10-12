أثينا تحتفل بالذكرى الثمانين لتحريرها من الحكم النازي

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تحتفل أثينا السبت بذكرى تحريرها قبل 80 عاما من الاحتلال النازي الذي شهد مجاعة رهيبة، ثمّ اختفت ذكراه لفترة طويلة في اليونان بسبب الحرب الأهلية التي تلته.

في وسط أثينا، تحوّل المقر السابق للشرطة السرية الألمانية (غستابو) إلى متجر كبير.

ولم يبق هناك سوى نصب تذكري بسيط يوحي بأنّ هذا الموقع كان يضم مكاتب ومركز تعذيب تابع للشرطة السرية النازية أثناء احتلال قوات هتلر اليونان بين عامَي 1941 و1944.

في تلك الحقبة التي تُعَد الأكثر عنفا في التاريخ اليوناني المعاصر، تعرّض آلاف المقاومين للتعذيب والقتل.

ويقول المؤرّخ المتخصّص في شؤون الاحتلال مينيولواس خارالامبيديس في مقابلة مع وكالة فرانس برس “في بلد أوروبي آخر، تتحوّل هذه المواقع إلى متحف”.

– لا نصب تذكاريا حتى –

ويضيف أنّ مواقع ذكرى هذه الفترة “لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ. وبالنسبة إلى بعض الأحداث الكبرى، لا يوجد حتى نصب تذكاري”.

في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1944، سار جيش التحرير الشعبي (Elas)، وهو حركة ضخمة تضمّ مقاتلي المقاومة، في ساحة سينتاغما أمام البرلمان حيث كان في استقباله مئات الآلاف من الأشخاص.

كان ذلك بعد وضع حدّ للاحتلال الذي تعرّضت خلاله اليونان للدمار على يد القوات المسلّحة النازية التي واجهت بدورها مقاومة كبيرة من جانب السكان.

وفي كل أنحاء اليونان، أدّت المجاعة إلى مقتل 250 ألف شخص، من بينهم 45 ألفا في أثينا وبيرايوس الميناء الكبير القريب. كما أُبيد أكثر من 86 في المئة من الطائفة اليهودية اليونانية.

وفي كتاب مرجعي بعنوان “يونان هتلر”، يوضح المؤرّخ البريطاني مارك مازوير أنّ المجاعة نتجت عن “عدم قدرة الحكومة اليونانية المتعاونة… على إمداد أثينا” بالغذاء، وعن تدمير شبكة النقل.

في كانون الأول/ديسمبر 1944، سرعان ما طغت أعمال العنف بين قوات الأمن والمقاتلين الشيوعيين من جيش التحرير الشعبي على الحدث المتمثّل في تحرير أثينا.

وفي هذا السياق، تقول المؤرّخة تاسولا فيرفينيوتي إنّ “الحرب الأهلية في اليونان، كما في إسبانيا، أصابت المجتمع بصدمة عميقة، ما حال دون معالجة أحداث الماضي”.

– “ديموقراطية وحرية” –

مع ذلك، تؤكد الباحثة أنه “إذا لم نتمكّن من معالجة ماضينا، هناك خطر فقدان الأماكن المرتبطة بالذاكرة”.

غير أنّ بلدية أثينا دعت سكان المدينة هذه السنة إلى المشاركة في مؤتمرات ومعارض “تكريما لجميع الذين قاتلوا من أجل الديموقراطية والحرية”.

وقال رئيس البلدية الاشتراكي خاريس دوكاس أخيرا “نحن نحافظ على الذاكرة حية حتى يتمكّن الأصغر سنّا من التعلّم واتخاذ القرار بقوة ونشاط بشأن مستقبلهم”.

من جهته، يرى مينيلاووس خارالامبيديس أنّ “المقاومة الوطنية ضدّ النازيين في اليونان والتي كانت في معظمها من اليساريين، حُكم عليها بالنسيان بسبب المواجهة الشرسة بين الأحزاب اليمينية والشيوعيين” خلال الحرب الباردة.

ولم يتمّ الاعتراف رسميا بـ”المقاومة الوطنية” إلا في العام 1981، عندما وصلت أول حكومة اشتراكية إلى السلطة.

وفضلا عن ذلك، أُعيقت الأعمال البحثية التاريخية لفتة طويلة بسبب عدم إمكان الوصول إلى أرشيفات الشرطة.

وفي العام 2017، أنشأت الحكومة اليسارية برئاسة أليكسيس تسيبراس مديرية لتاريخ الشرطة اليونانية. لكن حتى الآن، لم يتم دمج أرشيفات الشرطة في هذه المديرية، الأمر الذي لا يضمن الوصول إليها بشكل منهجي، وفقا لعدد من الخبراء.

في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام سكان أثينا بماضي هذه المدينة.

وراح العشرات يطلبون من خارالامبيدس تنظيم “جولات تاريخية” في المواقع التي كان يحتلها النازيون.

وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية التي تحيي ذكرى هزيمة الرايخ الثالث، تحيي اليونان ذكرى دخولها الحرب العالمية الثانية في 28 تشرين الأول/أأكتوبر 1940.

ويعد هذا اليوم الوطني ذكرى “الرفض” الذي أطلقه الدكتاتور اليوناي إيونيس ميتاكساس في مواجهة إيمانويلي غراتسي السفير الإيطالي الذي كان يطلب منه الاستسلام للقوات الإيطالية التي يتزعّمها بينيتو موسوليني.

هيك/ناش/الح