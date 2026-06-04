أجندة رياضية حافلة في دبي خلال حزيران/يونيو

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تشهد دبي خلال شهر حزيران/يونيو الجاري تنظيم سلسلة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

تأتي هذه الفعاليات ضمن أجندة رياضية حافلة تشمل ألعاباً فردية وجماعية وفعاليات رياضات إلكترونية ومبادرات مجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وتنطلق الفعاليات ببطولة دبي المدرسية لكرة السلة، إلى جانب منتدى الرياضة النسائية، فيما تستضيف دبي مهرجان الألعاب والرياضات الإلكترونية “Game Expo 2026″، من 4 إلى 7 حزيران/يونيو في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتواصل المنافسات مع بطولة “BATL” للملاكمة، وعدد من بطولات الجمباز، أبرزها كأس (Alem)، وبطولات الجمباز الفني، وكأس النجوم الصاعدة، إضافة إلى سلسلة من المنافسات المائية التي تستضيفها مجمع حمدان الرياضي.

كما يشهد الشهر تنظيم سباقات الجري المجتمعية، من بينها سباق مول الإمارات وسباق ابن بطوطة مول، إلى جانب بطولة مينا لكرة قدم الصالات، ومنافسات كرة القدم التي تستضيفها عدة منشآت رياضية في دبي.

وتتضمن الأجندة أيضاً بطولة كأس الأبطال للسباحة، وبطولة البلياردو، وبطولة النخبة للريشة الطائرة، فضلاً عن ألعاب “EMD” لألعاب القوى، وعدد من البطولات الصيفية لكرة السلة والجمباز.

هت