أحكام مشددة بحق رئيس النهضة وصحافيين تونسيين بتهمة “المساس بأمن الدولة” (محامون)

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صدرت الأربعاء أحكام قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وكذلك صحافيين بتهمة “المساس بأمن الدولة”، وفق ما أفاد محامون وكالة فرانس برس.

حُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين.

كما حُكم على الصحافية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.

والقضية، التي يطلق عليها اسم “إنستالينغو” نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيسة.

باشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ العام 2021 وحوكم في إطارها نحو خمسين شخصا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني.

وحُكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما.

رفض راشد الغنوشي (83 عاما) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في “غياب القضاء المستقل”، وفقا لمحاميه.

كل-اب/اج/ص ك